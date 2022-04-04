نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض العمل الحر للنساء العاطلات 1443 والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط قرض العمل الحر للنساء العاطلات 1443؛ لقد قام بنك التنمية الاجتماعية بتقديم قرض للنساء السعوديات الذين يعملون أعمال حرة لمساعدتهم على العمل والإنتاج ويتم تقديم هذا القرض دون فائدة وقد تحصل المرأة المتقدمة على مبلغ قيمته تبدأ من 18 ألف ريال سعودي إلى 120 ألف ريال سعودي وهو إلى ذلك يتم سداد أول قسط بعد مرور أول شهر من تاريخ الحصول على القرض ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بالتعرف على شروط قرض العمل الحر للنساء العاطلات.

شروط قرض العمل الحر للنساء العاطلات 1443

لقد تم وضع بعض الشروط والأحكام التي يجب مراعاتها حتى تتمكن جميع نساء المملكة العربية السُّعُودية من الحصول على قرض العمل الحر للنساء العاطلات من قبل بنك التنمية الاجتماعية وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

لا بد أن تكون المرأة المتقدمة للحصول على قرض العمل الحر سُعُودية الجنسية.

يجب ألا يقل عمرها عن 18 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً.

يشترط ألا يكون لديها أي ديون لبنك التنميه الاجتماعية.

يجب ألا يتعدى الدخل الشهري الخاص بالمتقدمة للحصول على القرض 14 آلف ريال سعودي.

لا بد من مرور فترة لا تقل عن سنه من تاريخ آخر تعمل مع بنك التنمية الاجتماعية.

يجب أن يتم حضور الضامن أو الكفيل حتى يتم الحصول على القرض.

ألا يتعدى مدة سداد القرض عن 40 شهراً.

يلزم تجاوز الفحص الائتماني الذي يقوم بأجرائه بنك التنمية الاجتماعية.

يجب ألا يتعدى قيمة التمويل عن 60 آلف ريال سعودي.

يشترط أن تقوم المرأة المتقدمة للحصول على القرض بتحديد النشاط التجاري أو طبيعة العمل الذي تريد العمل به وذلك بتقديم وثيقة إثبات.

إذا كانت المتقدمة للحصول على قرض العمل الحر عمرها 24 عاماً أو أقل من ذلك فسوف يكون مبلغ التمويل 32 آلف ريال سعودي.

كيفية التقديم للحصول على قرض العمل الحر للنساء العاطلات 1443

لقد تم وضع بعض الخطوات السهلة والميسرة للتقديم على قرض العمل الحر للنساء العاطلات وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الولوج المباشر إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الاجتماعية.

ثم الضغط على أيقونة التقديم الإلكتروني.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول بواسطة بوابة النفاذ الوطني الموحد.

ثم الضغط على إضافة طلب جديد.

وبعدها يتم تحديد طلب الحصول على تمويل جديد.

الضغط على أيقونة تقديم أمام منتجات العمل الحر.

ثم الضغط على أيقونة تقديم من خِيار الخِدْمَات التخصصية.

بعد ذلك يتم الإقرار على قراءة جميع التعهدات.

على المتقدمة أن تقوم بتحديد الفرع الذي يتبع بنك التنمية الاجتماعية.

تدوين كافة البيانات الخاصة بوثيقة العمل الحر بعد ذلك يتم رفع المرفقات.

ملء جميع البيانات المطلوبة الخاصة بطلب التمويل.

تدوين كافة بيانات المهنة.

ثم بعد ذلك يتم تدوين جميع البيانات التي تخص الكفيل.

على المتقدمة تحديد الشريحة المناسبة ثم التقديم على الخدمة.

ثم يتم رفع الأوراق والمستندات المطلوبة ثم الضغط على أيقونة حفظ.

الضغط على رابط اعتماد كل الملفات.

وأخيراً وبعد القيام بالخطوات السابقة بطريقة صحيحة سوف يتم ظهور رَقَم وفترة المعالجة المتوقعة.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على قرض العمل الحر للنساء العاطلات 1443

تم تحديد بعض الأوراق والمستندات المطلوبة حتى يتم الحصول على قرض العمل الحر للنساء العاطلات وهذه الأوراق والمستندات جاءت على النحو التالي:

العنوان الوطني.

الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بالمتقدمة للحصول على القرض.

كما يجب احضار شهادة العمل الحر لتمويل الخِدْمَات التخصصية.

رَقَم الجوال الذي تم تسجيله في أبشر الإلكترونية.

كما يجب احضار شهادة العمل الحر لتمويل الخِدْمَات التخصصية.

رَقَم الجوال الذي تم تسجيله في أبشر الإلكترونية.

شهادة العمل الحر لتمويل الخِدْمَات التخصصية.

كيفية إصدار وثيقة العمل الحر للنساء 1443

يجب على من ترغب في الحصول على قرض العمل الحر للنساء أن تقوم بإصدار وثيقة العمل الحر وهذه الوثيقة تكون صالحة لمدة عام واحد فقط ويتم إصدار الوثيقة بإتباع الخطوات الآتية:

الذَّهاب إلى منصة العمل الحر.

ثم يتم الضغط على أيقونة سجل معنا.

بعد ذلك يتم تحديد كتابة رَقَم الهاتف.

تدوين كلمة المرور.

ثم يتم تحديد الفئة.

يجب الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

الضغط على أيقونة إنشاء حساب.

ثم بعد ذلك يتم تدوين الرمز التأكيدي الذي تم إرساله إلى جوال المستخدم وبعد ذلك يتم الضغط على زر تأكيد.

تدوين رَقَم الهُوِيَّة ثم تحديد تاريخ الميلاد.

ثم يتم الضغط على زر التالي.

يتم بعد ذلك إدخال الكود المرسل إلى الجوال المسجل في أبشر ثم يتم الضغط على زر تأكيد.

ملء كافة البيانات المطلوبة وبعدها يتم الضغط على أيقونة حفظ.

ثم يتم بعد ذلك تحديد المهنة التخصصية حيث يتم إرفاق مِلَفّ للأعمال.

الضغط على أيقونة إصدار الوثيقة.

وأخيراً وبعد القيام بالخطوات السابقة بطريقة صحيحة يتم إصدار وثيقة العمل الحر قاصدًا.

وفي النهاية نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا الذي قمنا فيه بسرد شروط قرض العمل الحر للنساء العاطلات 1443 ونحن إلى ذلك قمنا أيضاً بسرد طريقة التقديم للحصول على القرض وأيضاً تعرفنا على الأوراق والمستندات المطلوبة كما تعرفنا على كيفية إصدار وثيقة العمل الحر.