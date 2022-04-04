30 ألف تمويل شخصي من تسهيل بدون كفيل وبدون تحويل الراتب والشروط المطلوبة. حيث يوجد العديد من المؤسسات والجهات التي تعمل على تقديم المساعدات والخدمات للمواطن. كما يوجد العديد من البنوك وكذلك الشركات التي تقدم للمواطنين التمويل بأنواعه. وتتنوع برامج التمويل لكي تتناسب مع كافة احتياجات المواطنين وكذلك فئاتهم العمرية المختلفة. ويعتبر من أهم هذه الشركات تأتي شركة إكسترا التي تقدم برامج تمويلية ومنتجات متنوعة. كما يأتي برنامج تسهيل على رأس هذه البرامج. لما يقدمه من مزايا عديدة للعملاء. والتي يعتبر أهمها عدم تطلبه لوجود كفيل أو القيام بتحويل الراتب. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض خطوات الحصول على هذا التمويل وأهم الشروط المطلوبة له. كما يمكنك التعرف أيضاً على الجهات المعتمدة لبرنامج تسهيل وشروط تسجيل المتقاعدين و العسكريين في البرنامج.

30 ألف تمويل شخصي من تسهيل

تعتبر شركة تسهيل من أهم شركات التمويل التي توجد داخل المملكة العربية السعودية. حيث إنها تقديم عدد كبير ومتنوع من الخدمات والمنتجات التمويلية التنافسية. وتقدم الشركة منتج تسهيل والذي يصل قيمته إلى ثلاثين ألف ريال سعودي. كما يتناسب القرض مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ويعتبر من أهم المزايا التي يقدمها القرض إنه تتم عملية السداد على أقساط شهرية ميسرة كما تصل فترة السداد إلى 24 شهر. وغيرها العديد من المزايا التي تجعل من القرض أحد أهم القروض التي يتم تقديمها داخل المملكة.

خطوات التقديم على التمويل

ولكي يتمكن العميل من الاستفادة من المزايا المختلفة التي يقدمها تمويل تسهيل يجب أن يقوم ببعض الخطوات. ويمكننا عرض أهم هذه الخطوات كما يلي:

أولاً يجب القيام بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بشركة تسهيل ثم القيام بتسجيل الدخول على الموقع كتابة جميع البيانات الخاصة المطلوبة ثم الدخول على طلب التمويل الشخصي إدخال جميع البيانات المطلوبة كما يجب إرسال الأوراق المطلوبة وأخيراً القيام بتقديم الطلب.

الشروط المطلوبة للحصول على القرض

كما إنه هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على الحصول على برنامج تسهيل. ويمكننا عرض أهم هذه الشروط كما يلي: