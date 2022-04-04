نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرف الراجحي يمنح تمويل يصل إلى 500 ألف ريال سعودي تعرف على أهم الخطوات والشروط في المقال التالي
وعن أهم الأحداث داخل المملكة العربية السعودية . سوف تتحدث مقالتنا اليوم عن أهم مصرف داخل المملكة السعودية وخارجها وفي الوطن العربي ؛ وهو مصرف الراجحي . فإن مصرف الراجحي يعد أحد أهم المؤسسات البنكية والتمويلية داخل وخارج المملكة العربية السعودية . وذلك مما يقوم بتقديمه من خدمات تمويلية رائعة غير متوافرة في مؤسسات مصرفية أخرى . وكذلك أيضا عمليات القروض التي يقوم بتقديمها إلى المواطنين في المملكة. يضاف إلى ذلك كم المجهود الذي يقوم بنك الراجحي ببذله . وذلك من أجل التطوير ومجابهة سرعة التكنولوجيا حول العالم وتطورها بسرعة كبيرة . حيث يقوم باستغلال التكنولوجيا لتسهيل كافة الخدمات التي يقدمها إلى كافة المواطنين السعوديين . كما أنه يقوم بتقديم الكثير والكثير من التمويلات للأفراد سواء كانت هذه الخدمات تمويل شخصي أو عقاري أو قروض السيارات . كما ان جميع تلك التمويلات المقدمة من مصرف الراجحي تتبع في تعاملاتها التمويلية احكام الشريعة الاسلامية وتتفق معها . أما عن أحد أهم التمويلات التي يقدمها هو تمويل الراجحي من مصرف الراجحي . بحيث يصل مبلغ التمويل المقدم من الراجحي إلى 50 ألف ريال سعودي للمقيمين . كما يصل التمويل من الراجحي ويصل التمويل إلى 500 ألف ريال سعودي .أما ما سوف نتحدث عنه اليوم من خلال مقالتنا عبر موقعنا المتميز دوما موقع ثقفني ؛ عن الشروط التي يجب أن تتوافر في كل متقدم وكذلك الخطوات التي يجب اتباعها . وذلك للحصول على تمويل الراجحي الذي يصل مبلغه إلى 500 ألف ريال سعودي.
وعن الخطوات التي يجب اتباعها للتقديم على تمويل الراجحي
- اولا / قم بالدخول مباشرة على الموقع الرسمي المخصص لمصرف الراجحي.
- ثانيا / ثم بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة تمويل شخصي.
- ثالثا / عقب ذلك قم بتحديد مبلغ التمويل الذي ترغب في الحصول عليه.
- رابعا / قم بملء كافة البيانات الخاصة بك بحيث تقوم بمراجعتها أن تكون جميعها صحيحة وقم بنقلها الى الأماكن المخصصة لها .
- خامسا / تأكد في الأخير كما ذكرنا في البند سابقا أن تكون كافة البيانات التي قمت بإدخالها صحيحة وعقب ذلك الضغط على إرسال.
تعرف جيدا على أهم شروط التي يجب توافرها للحصول على تمويل الراجحي
- أولا / يجب أن تعلم جيدا أن هذا القرض المقدم من الراجحي لا يقدم الا المواطنين الحاملين لجنسية المملكة العربية السعودية .
- ثانيا / كما أنه يجب أن يكون عمر المتقدم على القرض المقدم من الراجحي مابين 25 عاماً وبحيث لا يزيد عمر المتقدم عن 60 عاماً.
- ثالثا / أما بالنسبة للدخل الخاص بالمتقدم فقد حدده بنك الراجحي أن يكون دخله الشهري 2000 ريال سعودي . كما أنه يجب احضار مايثبت ذلك الدخل عند التقديم .
- رابعا / كما اشترط أيضا بنك الراجحي في تمويله لو كان المتقدم من المتقاعدين العسكرين أن يتراوح عمره لا يزيد عن 70 عاما وذلك عند موعد استحقاق القسط الأخير.
- خامسا / كذلك يجب تقديم البيانات الخاصة بالمعاش للمتقاعدين.
- سادسا / هناك رسوم ادارية يجب أن تسدد بقيمة 500 ريال سعودي.
- سابعا / اشترط أيضا بنك الراجحي في تمويله أن لا يقل القسط الشهري عن 900 ريال سعودي.
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