رابط تسجيل الاعتكاف بالمسجد الحرام 1443 eservices.wmn.gov.sa

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عمر شويل - جدة ازداد البحث منذُ قدوم رمضان إلينا عن طريقة تسجيل الاعتكاف بالمسجد الحرام بالرقم القومي، ومن الجدير بالذكر اهنهُ تم الإعلان من خلال الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام عن بدأ التسجيل في الاعتكاف بالمسجد بعد أزمة كورونا التي أدت إلى انقطاع عادة الاعتكاف عن المسجد دامت لفترات طويلة، سوف نوافيكم على طريقة التسجيل من خلال مقالنا هذا.

رابط التسجيل في الاعتكاف بالمسجد الحرام

يمكنك التسجيل في الاعتكاف بكل سهولة من خلال الرابط الرسمي الذي تم وضعه من خلال الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، حيث سوف يتم استقبال طلبات التسجيل الموافق 15 من شعبان ومن الجدير بالذكر انك تستطيع بسهولة معرفة حالة الطلب من نفس الموقع

تسجيل الاعتكاف بالمسجد الحرام

طريقة التسجيل في الاعتكاف سهلة وبسيطة من خلال إتباع الاتي:

يتم التسجيل في الاعتكاف من خلال الموقع الرسمي لرئاسة شؤون المسجد الحرام

حيث يتم استخراج التصريح الاعتكاف يوم 16 رمضان وحتى اليوم الـ19 من رمضان

تستطيع استلام التصريح من شؤون الاعتكاف

يتم الاعتكاف في المدة من 19 الى 30 رمضان

ماذا يقصد بالاعتكاف

يقصد بالاعتكاف أن يبقى الشخص في المسجد من أجل عبادة الله تعالى وأن يبتعد عن جميع مشاغل الحياة ، ومن الجدير بالذكر أن الاعتكاف يعتبر من العبادات التي تكون في اي شهر، ولكن من افضل هذه الشهور هو شهر رمضان المبارك.

شروط التسجيل في الاعتكاف

هنالك عدة شروط يجب ان تتوافر في الشخص الذي يريد التسجيل في الاعتكاف سوف نوافيكم بها من خلال السطور التالية:

يجب ان لا يقل عمر المستفيد عن 18 عام ممنوع الاختلاط في المسجد ممنوع اصطحاب أي أمتعة يحرم تعليم الدروس خلال المسجد

كما يتم التصريح بالعديد من الأشياء مثل السجادة و الوسادة وغطاء واحد.

طريقة التسجيل في الاعتكاف بالخطوات