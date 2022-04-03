ما هو رقم مكتب صاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن فهد للمساعدات واوقات التواصل معه

ما هو رقم مكتب صاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن فهد يحتاج عدد كبير من الاشخاص في المملكة العربية السعودية الى التعرف على رقم مكتب صاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن فهد التواصل معه بهدف الحصول على المساعدات المختلفة، حيث تحرص العائلة الملكية في المملكة العربية السعودية دائما الى تقديم اشكال التواصل المختلفة مع المواطنين لكي يتم تقديم الشكاوي والحصول على المساعدات وتوصيل اصواتهم بشكلٍ مستمر وفي أي وقت، كيفية تقديم طلب مساعدة مالية من محمد بن سلمان لدعم المحتاجين..مساعدات الديوان الملكيويتيح صاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن فهد رقم مباشر للتواصل مع المواطنين من خلاله من خلال رقم المكتب الخاص به، وسوف نسلط الضوء من خلال هذه السطور على طرح رقم مكتب صاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن فهد.

ما هو رقم مكتب صاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن فهد

ما هو رقم الديوان الملكي السعودي للمساعدات الجديد 1443 وكيف أتواصل مع الديوان الملكي يقدم صاحب السمو الملكي عبدالعزيز بن فهد رقم مباشر يمكن من خلاله التواصل مع الأفراد بشكل مستمر، وهو الرقم 966583264852، على أن يتم تحديد مواعيد محددة لكي يتم استقبال طلبات الافراد، حيث يتيح التواصل مع الأفراد في أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والسبت والأحد، على أن يكون ذلك بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، حيث نجد ان المكتب يكون إجازة رسمية من العمل في يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، كما تحد إن عنوان المكتب هو : 6600 نهضة المعرفة، الروضة، جدة 23432، المملكة العربية السعودية.

التواصل مع المؤسسات الخيرية لتقديم المساعدات

هناك عدد كبير من المؤسسات الخيرية المعتمدة في المملكة العربية السعودية والتي يمكن من خلالها التواصل من قبل الاشخاص للحصول على مساعدة في العديد من نواحي الحياه، حيث تنتشر الجمعيات الخيرية في جميع نواحي المملكة العربية السعودية والتي تأتي بهدف اعانة الفقراء والمحتاجين من جميع الفئات المختلفة في كافة انحاء المملكة، وتتيح جميع الجمعيات الخيرية امكانية التواصل سواء من خلال ارقام الهواتف او الكترونيا عبر الموقع الالكتروني الخاص بالمؤسسة، ومن ابرز المؤسسات الخيرية الموجودة في المملكة العربية السعودية ما يلي.