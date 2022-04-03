مساعدات الضمان الاجتماعي للمتقاعدين في النظام الجديد وطريقة التسجيل للمتقاعد

مساعدات الضمان الاجتماعي للمتقاعدين هي احد الوسائل التي تقدمها الحكومة السعودية لمواطنيها لمساعدتهم على توفير كافة متطلباتهم الأساسية في الحياة اليومية، حيث تقوم وزارة الموارد البشرية في السعودية إلى تقديم كافة سبل الدعم المطلوب للمواطنين السعودين، وتحرص المملكة العربية السعودية من خلال وزارة الموارد البشرية على تقديم نظام ضمان اجتماعي مطور الذي تم أطلاقة في نهاية العام الماضي، حيث يتمتع هذا النظام بالعديد من المزايا مقارنة بالنظام القديم، وبناءً على نظام الضمان الاجتماعي الجديد قد حددت مجموعة من الشروط خاصة بالمعاش للمتقاعدين العسكريين من المواطنين السعوديين، ومنذ ذلك الحين بدأ المواطنون يتساءلون عن تفاصيل مساعدات الضمان الاجتماعي للمتقاعدين في المملكة.

مساعدات الضمان الاجتماعي للمتقاعدين

وتقدم وزارة الموارد البشرية السعودية معاش الضمان الاجتماعي للمتقاعدين لشرائح معينة والتي سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:

يسمح للمواطنين الذين تجاوز عمرهم الستون عامًا سواء من الرجال، أو النساء بالتقدم للحصول على معاش الضمان الاجتماعي. يمكن لكافة الأسر السعودية التي لا تمتلك عائل بأن تنضم إلى معاش الضمان الاجتماعي الجديد. توفر الوزارة كذلك معاش الضمان الاجتماعي للأسر اليتمية التي ليس لديها أب، أو أم يقوم على شؤونها.

وهذا يأتي وفق لنظام الضمان الاجتماعي الجديد التي اعتمدته الحكومة السعودية في الأشهر القليلة الماضي.

التسجيل في الضمان الاجتماعي للمتقاعدين

كما تم أتاحه خدمة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد للمتقاعدين وتكون خدمة التسجيل في الضمان الاجتماعي إلكترونيًا عن طريق منصتها الإلكترونية، ولكن لابد أن يتوافر في المتقدم كافة شروط الضمان الاجتماعي الجديدة التي أوضحناها سلفًا في مقال سابق، يمكنك التسجيل في الضمان الاجتماعي للمتقاعدين من خلال اتباع الخطوات التالية: