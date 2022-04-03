اوقات الدوام الرسمي في رمضان 2022 طبقًا لوزارة الموارد البشرية بالقطاع العام والخاص في السعودية

اوقات الدوام الرسمي في رمضان 2022 بعدد ست ساعات عمل للقطاع الخاص وخمس ساعات عمل بالقطاع العام وفق قانون العمل السعودي بعد تعديلات البنود المواد الخاصة بتنظيم ساعات العمل العام الماضي بالقطاعين العام والخاص بالمملكة العربية السعودية، وكذلك تنظيم العمل بالإجازات حفاظًا على حقوق العاملين بالمملكة ووفق آخر تحديثات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنظمة للحضور إلى مقار العمل خاصة بعد رفع الإجراءات الاحترازية والتخفيف من التباعد الجسدي مع الإلتزام بالتدابير الوقائية والجرعات المضادرة لفيروس كورونا المستجد ومتحوراته.

اوقات الدوام الرسمي في رمضان اعتماد 6 ساعات عمل رمضان بالقطاع الخاص 1443هـ

في نفس السياق السابق ذكره فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنيمة الاجتماعية السعودية أن مواعيد العمل في رمضان طبقًا لتعديلات قانون العمل السعودي كالتالي:

أولًا سيتم تقليل عدد ساعات الدوام ساعتين عن المعدل الطبيعي حيث يصبح مدة العمل يوميًا خمس ساعات فقط، وذلك وفق المادة 65 قانون العمل السعودي بالقطاعين العام والخاص، والذي تم تعديله بعد استطلاع الرأي بالمادة 77 من قانون العمل.

كذلك يشمل قرار تخفيض ساعات العمل دوام شهر رمضان حيث تنص المادة على تقليل عدد ساعات العمل مدة ساعتين في شهر رمضان .

دوام حيث تنص المادة على تقليل عدد ساعات العمل مدة ساعتين في . أيضًا التشديد بأن هذا القانون ينطبق على كافة عاملين بالمملكة سواء مسلمين أو عمالة أجنبية غير مسلمة.

سواء مسلمين أو عمالة أجنبية غير مسلمة. كذلك في حال تطلب العمل المكوث مدة زمنية أطول من 6 ساعات يعتبر هذا عمل إضافي بمقابل مادي يقدر بزيادة مالية تبلغ 25% عن كل ساعة من راتب الدوام الأساسي.

في النهاية في حال استدعى العمل القيام به ليلًا يعد حساب الوقت من العمل الإضافي بزيادة تقدر 50% من راتب الدوام الأساسي.

في الختام في حال اعتراض أي مؤسسة أو هيئة في القطاعين على هذا القرار يتم الإبلاغ عنها على الفور وتحملها العواقب القانونية لمخالفة القرار.

العمل عن بعد في بعض الحالات بالقطاع الخاص اختياري لصاحب العمل بالمؤسسة أو الشركة 2022

كما أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لأصحاب العمل بالقطاع الخاص اختيار القيام بالعمل عن بعد في شهر رمضان الكريم في حال أن يكون تواجد العامل بمكان العمل حضوريًا ليس ضروري خاصة في الأعمال التي تعتمد على الإنترنت وغيرها من وسائل الرقمنة الحديثة، التي بإمكان العامل أو الموظف القيام بها منزليًا دون الحاجة للتواجد في مقرات الهيئة أو الشركة التابع لها بشكل يومي ومستمر، وقد تركت وزارة الموارد البشرية هذا الأمر لرؤية صاحب العمل وذلك بشكل كبير في القطاع الخاص مع العلم أن راتب الموظف يسري بكامل قوته دون التأثر بحالة تواجده بالعمل حضوريًا أو أن يكون صاحب العمل اختار نظام العمل عن بعد.