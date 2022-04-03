نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في كفايات اللغة الإنجليزية والأوراق المطلوبة وموعد ورسوم الاختبار في المقال التالي

عمر شويل - جدة التسجيل في كفايات اللغة الإنجليزية التي تعتبر اختبارات كفايات اللغة الإنجليزية من الاختبارات الهامة للباحثين عن العمل في شركة مرموقة، أو تنمية مهارات اللغة، والتي يطلق عليها SPTA وهي اختصار لكلمة Standardized Test of English Proficiency STEP ، حيث يقيس الاختبار كفاءة اللغة الإنجليزية لدى الفرد بإجابته على 100 سؤال اختيار من متعدد: 40٪ منها لقياس مدى استيعاب ما قرأه الممتحن، 30٪ لقياس القدرة على تكوين الجمل واستخدام القواعد، 20٪ لقياس القدرة على استيعاب ما سمعه، 10٪ تقيس تحليل الكتابة، باعتبار هذه المهارات هي المهارات الأساسية في اللغة الإنجليزية، و يستغرق هذا الاختبار ثلاث ساعات تقريبا، ولمعرفة كيفية التسجيل في الاختبار سوف نقوم بسردها في السطور التالية.

التسجيل في كفايات اللغة الإنجليزية

يبحث الكثير من الطلاب والخريجين على طريقة التسجيل في اختبارات كفايات اللغة الإنجليزية، لما أهميتها في الحياة العملية والعلمية، لا نعرض لكم خطوات التسجيل:

الدخول إلى موقع المركز الوطني للقياس. تسجيل الدخول باستخدام رقم السجل المدني. الضغط على تسجيل اختبارات كفايات اللغة الإنجليزية. قم بإدخال المدينة التابع لها الممتحن، والضغط على بحث. يظهر لك الأماكن المتاحة والوقت المتاح للاختبار. اختيار الموعد المناسب لك لتظهر جميع البيانات الخاصة بالاختبار. يجب إحضار أوراق الهوية عند التقدم للاختبار، وجواز السفر للمتقدمين من خارج البلاد.

الجدير بذكر أن الموقع الإلكتروني قياس يمكن من خلاله القيام بعدة مهام اخري مثل كيفية الاستعلام عن نتائج اختبارات قياس للقدرات العامة وغيرها من الخدمات الأخري التي تهم الطلبة والمعلمين.

الفئات المستفيدة من اختبارات كفايات اللغة الإنجليزية

توجد العديد من الفئات التي يمكنها الاستفادة من اختبارات كفايات اللغة الإنجليزية، أهمها:

طلاب الجامعة ذات التخصصات الإنجليزية.

الملتحقين بالكليات العسكرية.

معلمي اللغة الإنجليزية.

المتقدمين للوظائف التي تتطلب إتقان اللغة الإنجليزية المتقدمين للدراسات العليا.

الراغبين في السفر إلى الدول الأجنبية.

الأوراق المطلوبة لاختبار كفايات اللغة الإنجليزية

عند التقديم إلى اختبارات كفايات اللغة الإنجليزية يجب إحضار بعض الأوراق مثل:

بطاقة إثبات شخصية. رخصة قيادة. جواز سفر. كارت عائلة. بطاقة جامعية.

موعد ورسوم الاختبار

ذكر المركز الوطني للقياس أن اختبارات كفايات اللغة الإنجليزية متاحة طوال العام للراغبين في التسجيل، وتبلغ تكاليف الاختبار 150 ريال سعودي، ويمكن سداد هذا المبلغ عبر خدمة سداد للمدفوعات الحكومية.