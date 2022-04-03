شروط الاعتكاف في المسجد الحرام والأغراض المسموح بها للمعتكف 1443

شروط الاعتكاف في المسجد الحرام، مهمة للغاية من أجل، التسجيل للاعتكاف بالمسجد الحرام، والذي قررت الهيئة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن يتم فتح التسجيل له، وذلك لأداء شعائر الاعتكاف خلال شهر رمضان المبارك 1443، وتحديًا خلال فترة العشر الأواخر من الشهر الكريم، وجدير بالذكر أنه من شروط الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، حيث يتساءل الكثيرون عن الاعتكاف من حيث “هل يجوز الاعتكاف في البيت”، و”مدة الاعتكاف”، و”شروط الاعتكاف للنساء”، إلى جانب توضيح “مبطلات الاعتكاف”، عقب عقد نية الاعتكاف، وعقب استيفاء شروط الاعتكاف في المسجد الحرام، يمكنك تسجيل الاعتكاف بالمسجد الحرام 1443، عبر رابط تسجيل الاعتكاف بالمسجد الحرام.

شروط الاعتكاف بالمسجد الحرام 1443

الاعتكاف إحدى شعائر الدين الإسلامي، وهي شعيرة متاحة طيلة شهور العام، ولكن يفضل الجميع أدائها خلال فترة شهر رمضان المبارك، وذلك لعظيم ثوابها، خاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يعتكف في شهر رمضان المبارك، خلال فترة العشر الأواخر من الشهر. وقد حددت رئاسة شؤون المسجد الحرام العامة، عددًا من الشروط المهمة من أجل الاعتكاف في بيت الله خلال شهر رمضان المبارك وهي كالتالي:

يجب عليك التسجيل إلكترونيًا للاعتكاف، عبر رابط التسجيل للاعتكاف في المسجد الحرام .

. كما يشترط عليك اتباع كافة التعليمات، خاصة ما يمليه عليك العاملين في المسجد.

ويشترط الالتزام التام بالقوانين والنظام الذي تم سنّه داخل المسجد خلال تلك الفترة.

ولابد ألا يقل عمر المعتكف عن 18 عام.

ويجب منع أية تجمعات خلال فترة الاعتكاف، أو رفع الصوت والتشويش أثناء إقامة الصلاة أو الدروس الدينية.

ويشترط المحافظة على مكان الاعتكاف نظيفًا وغير تالفًا.

كما تمنع مشاركة بطاقة المعتكف مع أي شخص آخر.

ويجب الالتزام بعدم وضع أية ملصقات في الحرمين.

وأخيرًا يشترط عدم حمل أية أغراض غير مسموحة داخل المسجد.

الأغراض المسموح بها خلال الاعتكاف

تم التنويه عن الأغراض، المتاح استخدامها بالنسبة للمعتكف أثناء شهر رمضان 2022، حيث سمحت الهيئة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، بحمل عددًا من الأغراض كالتالي: