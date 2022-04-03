تمويل منصة سلفة الطارئ السريع بدون تحويل راتب أو كفيل يصل لـ ٥٠٠٠ ريال سعودي

تمويل منصة سلفة الطارئ السريع هو واحد من التمويلات السريعة في المملكة العربية السعودية، حيث يستطيع العميل الحصول على التمويل الشخصي في أقل من ١٥ دقيقة إذا توفرت الشروط المطلوبة، والمنصة تستخدم التقنيات المالية الحديثة لتسهيل عملية الحصول على قرض سلفة، والتمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يحتاج إلى تحويل الراتب أو وجود كفيل، كما يستطيع العميل الحصول على من أي مكان سواء كان موجود بالمكتب أو البيت أو المدينة أو القرية أو من أي مكان داخل المملكة العربية السعودية، وتصل قيمة التمويل إلى ٥٠٠٠ ريال سعودي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على شروط تمويل منصة سلفة ومزايا التمويل الشخصي.

شروط تمويل منصة سلفة

هناك عدة شروط قامت المنصة بوضعها للحصول على التمويل الشخصي وهى كما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على قرض منصة سلفة سعودي الجنسية.

سعودي الجنسية. لا يقل عمر العميل عن ٢٣ عاماً ولا يزيد عن ٦٠ عاماً.

أن يكون العميل على رأس العمل، ولا تقل مدة الخدمة لموظفي القطاع الحكومي عن ثلاثة أشهر، ولا تقل مدة الخدمة لموظفي القطاع الخاص عن ستة أشهر.

الحد الأدنى للراتب للشهري لا يقل عن ٥٠٠٠ ريال سعودي.

مزايا التمويل الشخصي

هناك مزايا عديدة يمكن أن نحصل عليها من تمويل منصة سلفة الإلكترونية وهى كما يأتي:-

قرض منصة سلفة الإلكترونية يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. هامش الربح من منصة سلفة تنافسي. فترة تسديد القرض الشخصي ميسرة ومجدولة حسب ظروف العميل المادية والتزاماته الشخصية. يتم إيداع قيمة التمويل الشخصي سريعاً في الحساب البنكي للعميل إذا توفرت الشروط المطلوبة.

طريقة التسجيل في منصة سلفة

يجب علينا أن نتبع الخطوات الصحيحة عند التسجيل في منصة سلفة الإلكترونية وهى كما يلي:-