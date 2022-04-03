نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بدون فوائد قصير الأجل من بنك سامبا للسعوديين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض بدون فوائد قصير الأجل من بنك سامبا السعودي, يقدم بنك سامبا السعودي تمويل يصل إلي مائة ألف ريال سعودي وفقا لشروط تم تحديدها من بك سامبا, ويسعى بنك سامبا لتقديم هذا التمويل لجميع عملائه بشكل سهل ويسير ومدة تمويل تصل إلي تسع شهور, ويهدف هذا التمويل بمنحك مبلغ صغير أو متوسط لكي تستطيع شراء سيارة أو دفع فواتير أو ديون عليك أو شراء منزل أو تأسيسه, ويعتبر بنك سامبا هو احد اهم البنوك السعودية التي تعمل في مجال الخدمات المصرفية والمالية, وقد تم إنشاء بنك سامبا تحت مسمي سيتي بنك, بعد ذلك استحوذ علي اغلب أسهمة السعوديين ليتحول اسمه إلي البنك السعودي الأمريكي, ليتم دمجه مع مجموعة سامبا ليكون اكبر احد اكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط, وفي مقالنا سوف نقوم بكتابة لكم كيفية الحصول علي قرض بدون فوائد قصير الأجل من بنك سامبا السعودي وفترة سداد تصل إلي 9 شهور.

شروط الحصول على تمويل بدون فوائد من بنك سامبا

صرح بنك سامبا انه يوجد بعض الشروط التي يجب أن تكون في المتقدم للحصول علي قرض البنك القصير الأجل والذي يصل إلي مائة ألف ريال سعودي وبدون فوائد, كما اعلن بنك سامبا السعودي عن توافر خدمة الحصول علي هذا القرض الذي يكون بدون فوائد للأشخاص المقيمين الأجانب داخل الأراضي السعودية وذلك وفقاً لشروط أيضاً موضوعة من قبل البنك.

أن يكون المتقدم موطناً سعودياً.

يمكن للمقيمين الحصول علي التمويل الذي يصل إلي مائة ألف ريال سعودي بدون فوائد بشرط أن يكون له مستحقات نهاية خدمة للجهات الحكومية أو القطاع الخاصة.

أقل دخل شهري لكي يستطيع الشخص الحصول علي التمويل الذي يكون بدون فوائد من بنك سامبا هو 5000 ريال.

يجب أن يقوم بقضاء شهر واحد علي الأقل في العمل الذي يعمل به.

خطوات الحصول على تمويل بنك سامبا

تستطيع الآن أن تقوم بالتقديم في بنك سامبا من اجل التمكن من الحصول علي القرض الذي بدون فوائد والمقدم لكل الأشخاص سواء كان سعودياً أو شخص مقيم أجنبياً, وللحصول علي التمويل يمكنك أن تقوم باتباع الخطوات التالية.

يتم زيارة اقرب فرع من فروع بنك سامبا والموجود في اغلب محافظات المملكة العربية السعودية, ويمكنك إيحاد ذلك عن طريق موقع بنك سامبا.

كما يمكن تعبئة نموذج طلب للحصول علي قرض بدون فوائد وذلك علي الموقع الرسمي لبنك سامبا, وسيتم التواصل معك في اقرب وقت.

ما يكتب في حقول طلب الحصول علي التمويل من بنك سامبا

عندما تقوم بتقديم طلب للحصول علي مساعدة مالية من بنك سامبا, تقوم بالتوجه إلي موقع بنك سامبا الإلكتروني الذي يوفر تقديم هذا الطلب من خلال موقعة الإلكتروني, وعندما تقوم بفتح صفحة الطلب يظهر لك بعض من الحقول التي يجب أن يتم ملئها حتي تستطيع الحصول علي هذا التمويل المميز الذي يكون بدون فوائد.

يتم كتابة مقدار المبلغ الذي تريد الحصول عليه من البنك بحيث لا يتعدى المائة ألف ريال سعودي.

ثم يتم كتابة الاسم بالكامل.

بعد ذلك كتابة رقم هاتف المنزل, ورقم الجوال ثم يتم كتابته مره اَخري لتأكيده, ثم كتابة رقم الهوية الشخصية للشخص المتقدم.

قم بكتابة البريد الإلكتروني الذي سوف تستقبل عليه الايميلات.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل بنك سامبا

لابد من أن تقوم بتوفير الأوراق والمستندات التي يطلبها البنك من اجل الظفر بقرض بنك سامبا المميز, حيث حدد بنك سامبا مجموعة من المتطلبات والأوراق التي يجب أن تتوافر لديك عند التقدم بطلب للحصول علي هذا القرض المميز.

تعبئة طلب التمويل, حيث يوجد نموذج طلب تمويل بدون فوائد من بنك سامبا علي الموقع الإلكترونية الخاص بالبنك لابد أن تقوم بكتابته وملء المعلومات الشخصية المطلوبة فيه.

توفير صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة إذا كنت شخص غير سعودي.

شهادة من جهة العمل تبين المسمي الوظيفي وتاريخ الالتحاق والدخل الشهري والبدالات إذا كانت موجودة.

موافقة صاحب العمل بتحويل الراتب علي البنك.

العنوان الرئيسي لبلد المقيم.

كيفية التواصل مع بنك سامبا

وفر بنك سامبا الكثير من وسائل التواصل مع عملائها ومع من يرغب في الاستفسار عن أي شئ أو التقديم علي أي خدمة من الخدمات المصرفية لبنك سامبا, حيث من ضمن وسائل التواصل مع بنك سامبا.

يمكنك الاتصال علي الرقم المجاني 8001242000. ويمكنك أيضاً الاتصال علي الرقم الاَخر والمتوفر من قبل البنك وهو 966114797400. كما يمكنك أن تقوم بالتواصل مع بنك سامبا من خلال الدخول علي حساب سامبا أون لاين الخاص بك, ثم تقوم بالنقر علي أيقونة الاهتمام بالعميل ثن تقوم بعدها تقوم بكتابة الرسالة التي تريد الاستفسار عنها إلي بنك سامبا. أو يمكنك أن تقوم بمراسلة بنك سامبا من خلال الفاكس وذلك علي رقم 966112177979.

سامبا أون لاين

هي خدمة إلكترونية يقدمها بنك سامبا لكل عملائه, حيث يمكنك أن تقوم بعمل كل احتياجات المصرفية من خلال هذه الخدمة, كما يمكنك أن تقوم بالوصول علي حسابك الشخصي والاطلاع عليه في بنك سامبا في أي وقت وفي أي مكان علي مدار اليوم وطيلة أيام الأسبوع, وذلك من اجل توفير وقتك وجهدك, ويمكنك أن تقوم بتحويل المصاري من والي الحساب الإلكتروني الذي لديك لدي بنك سامبا السعودي.

كما تستطيع أن تقوم بالحصول علي كشف حساب خاص بحسابك لدي بنك سامبا في وقت ترغب في الحصول عليه, كل ما عليك فعله هو الدخول علي حسابك الإلكتروني لدي بنك سامبا واختيار كشف حساب.

كما تستطيع أن تقوم بالاستفادة من خدمات الدفع الخاصة بالمعاملات أو الخدمات الحكومية, ومن خلال البنك يمكنك دفع الخدمات التي تحصل عليها من الحكومة.

خدمات الإشعارات, يمكنك الآن الاشتراك في خدمة الإشعارات الخاصة بالرسائل النصية عبر بنك سامبا أون لاين, حيث أنها خدمة يتم تقديمها لكل عملاء بنك سامبا, لكي يستطيعون متابعة جميع الحركات التي تحدث علي حسابهم, حيث يقوم البنك بإرسال لك رسالة نصية علي الجوال تحتوي علي ما تم إجراءه علي حسابك.

سامبا موبايل

يمكنك من خلال سامبا موبايل القيام بالمعاملات المصرفية, والتحقق من أرصدتك ودفع فواتيرك أيضاً من خلال سامبا موبايل, كما يوجد مميزات اَخري لسامبا موبايل, ومن ضمن مميزات سامبا موبايل.

تسجيل وفتح حساب جاري في مدة أقصاها ثلاث دقائق, يمكنك أن تقوم بفتح حساب في بنك سامبا السعودي من خلال خدمة سامبا موبايل بكل سهولة ويسر.

تحويل الأموال ما بين الحسابات المختلفة في أي مكان بالعالم, إذا كان لديك أموال عند الغير أو تريد الحصول علي أموالك من أشخاص اَخرين فيمكنك ان تقوم باستقبال وتحويل الأموال عن طريق سامبا موبايل.

الحصول علي رقم الاَيبان الخاص بحسابك ومشاركته مع الآخرين.

مميزات الحصول علي تمويل سامبا بدون فوائد

يتميز قرض بنك سامبا بالكثير من الصفات المميزات ومنها.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومتوافق عليه من الرقابة الشرعية.

تصل فترة السداد إلي تسعة أشهر.

يستطيع أي شخص داخل المملكة العربية السعودية الحصول على التمويل سواء كان سعودياً أو مقيماً.

يتميز بأنه تأمين تكافلي مجاني, حيث يسقط القرض أو التمويل بمجرد الوفاة أو الحجز الدائم لا قدر الله.

سوف تقوم بالحصول علي بطاقة الائتمان مجانا.

تحديث الهوية الوطنية والعنوان الوطني لبنك سامبا من خلال سامبا موبايل

يمكنك الآن تحديث بيانات الهوية الوطنية والعنوان الوطني من خلال الخدمة المقدمة من بنك سامبا من خلال موبايلك.

حمل تطبيق سامبا موبايل من كتجر جوجل بلاي إذا كان جوالك يدعم نظام الاندرويد, أما إذا كان جوالك ابل فقم بتحميله من ابل أستور. قم بتسجيل الدخول وذلك من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك, مع العلم انه لابد أن يكون لديك حساب سابق في تطبيق أو موقع سامبا. الضغط علي تحديث المعلومات الشخصية. اختيار الخدمة التي ترغب في القيان بها, وهي أن تقوم بالضغط علي تحديث الهوية الوطنية. كتابة البيانات المطلوبة. الضغط علي تحديث.

استخراج كشف حساب إلكتروني من بنك سامبا

يمكن لكل الأشخاص الذين لديهم حسابات ببنك سامبا السعودي استخراج كشف حساب إلكتروني لهم.

الدخول علي موقع بنك سامبا الإلكتروني.

الضغط علي خدمات الأفراد, ومنا يتم اختيار كشف حساب إلكتروني.

ثم يتم كتابة الخانات الفارغة في الصفحة التي تظهر لك والضغط علي تنفيذ.

مميزات تحويل الراتب علي بنك الراجحي

يمكن الاستفادة من المميزات الكثيرة التي يتيحها بنك بنك الراجحي للأشخاص الراغبين في تحويل راتبهم علي البنك, ومن ضمن هذه المميزات التي يقدمها البنك.

يتم إعفاء المتقدم من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية.

سهولة دفع رواتب عمال المنزل عن طريق بنك الراجحي بطريقة سهلة وميسره.

كيفية إلغاء الحساب الخاص بي في سامبا أون لاين

يمكن إلغاء الحساب الشخصي الموجود والمسجل في سامبا أون لاين لأي أسباب خاصة.