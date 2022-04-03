خطوات الاستفسار المكرمة الملكية ومعايير الحصول عليها 1443، يوجد عدد كبير من الأفراد في المملكة العربية السعودية ينتظرون صدور المكرمة الملكية خلال شهر رمضان المبارك 1443 ه‍، وهي تقوم على شؤونها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية داخل السعودية حيث تقوم بمساعدة المواطنين على الحصول على جميع حاجاتهم الضرورية والمواد الغذائية خلال أيام شهر رمضان الكريم، كما أن تقديم هذه المكرمة يكون إلى عدد معين من الفئات في المملكة.

خطوات الاستفسار عن المكرمة الملكية:

هناك عدد من الشروط الواجب تنفيذها للاستعلام عن المكرمة الملكية وهي:

أولاً يجب الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثانياً قم باختيار الخدمات الإلكترونية.

ثالثاً تقوم بإدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الطلب.

رابعاً اكتب رقم التحقق البشري.

في النهاية انقر على أيقونة الاستعلام.

ميعاد نزول المكرمة الملكية خلال شهر رمضان:

لم تصرح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن صرف المكرمة الملكية في رمضان، وذلك حيث أنه لا يتم الصرف إلا بعد الانتهاء من صرف جميع المساعدات المقدمة شهرياً من الوزارة، ولكن حسب توقعات عدد من الصحف الشهيرة داخل المملكة أنه من الممكن صرف المكرمة خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان الكريم، كما يعمل الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على صرف مبلغ مالي قدرة عشرين مليون ريال سعودي خلال شهر رمضان، وذلك مساعدة مقدمة منه خصيصا للأسر الأكثر حاجة، أيضا لا يتم صرف الدعم إلا عند التأكد من أن الفرد المتقدم محتاج للدعم فعلا، كما يتم التأكد من استيفاء كافة الشروط في المتقدمين.

معايير الحصول على المكرمة الملكية:

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الشروط التي يشترط تواجدها في المتقدم للاستفادة من مكرمة الملك سلمان بن عبد العزيز وهي: