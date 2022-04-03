سلفة موافقة فورية على مساعدة مالية منحة بمناسبة شهر رمضان المبارك

يمكن الأن للمواطن السعودي تقدمه بطلب مساعدة مالية منحة بمناسبة شهر رمضان المبارك والحصول على موافقة فورية اسرع سلفة نقدية من منصة سلفة وبدون تحويل راتب أو تواجد كفيل لتعثر ظروف المواطن الشخصية بالوفاء بمستلزمات المالية كانت سلفة هى الحل الامثل والاسرع لسداد الديون المتعثرة حيث تعتبر منصة سلفة من أبرز وسائل المساعدة المعلن عنها في المملكة العربية السعودية، وهي تقدم سلفة ومنحة عاجلة خلال ساعات من تقديمك على طلب مساعدة مالية وبشروط ميسرة للغاية وعلى فترة سداد طويلة وبمميزات عديدة كما سوف يتم ذكرها، وتعتبر من إحدى المنصات الداعمة لمعظم المواطنين وتساعدهم على تخطي كافة صعوبات الحياة التي تواجههم في السعودية وتقدم سلفة تمويل قد يصل إلى 5000 ريال سعودي، وتقوم سلفة بتقديم العديد من الخدمات المصرفية والدعم والتمويل إلى المواطنين في المملكة من خلال الموقع الإلكتروني للمنصة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر المنصة.

اهم مزايا الحصول على تمويل من منصة سلفة

تتميز منصة سلفة بالعديد من الخدمات المقدمة للمواطن السعودي وحصوله على دعم ومساعدة مالية دون أدنى حاجة إلى تحويل راتب أو تواجد كفيل وحيث تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يكون للمساعدة المالية والمنحة المقدمة من المنصة يتم سدادها على فترات ميسرة. لدى تلك المنحة من المنصة هامش ربح تنافسي.

التقديم على مساعدة مالية منحة رمضان من سلفة

يمكن للمواطن السعودي التقدم على مساعدة مالية بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم من منصة سلفة وإليكم الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الرسمي لـ منصة سلفة.

يقوم الشخص المستفيد بالضغط على ايقونة التمويل الشخصي.

تحديد المبلغ المطلوب وعدد الأقساط حسب الراتب الشهري.

كتابة كافة البيانات المطلوبة من رقم الهوية الوطنية بالمملكة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

يقوم الشخص المستفيد بعد ذلك باختيار ايقونة طلب التمويل.

الضغط على ايقونة إرسال الطلب.

الموافقة فورية ويتم تحويل المبلغ على حساب طالب السلفة.

شروط الحصول على مساعدة منصة سلفة

من شروط حصول المتقدم والمستحق على الدعم ومنحة منصة سلفة داخل المملكة العربية السعودية وتتلخص تلك الشروط في: