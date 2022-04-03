تمويل 20000 ريال بدون رسوم ولا كفيل بأقل قسط شهري للرجال والنساء والمتقاعدين

تمويل 20000 ريال بدون رسوم ولا كفيل يسمى التمويل الأصغر من شركة اليسر للإجارة التي تقدم عدة منتجات للخدمات المالية تناسب قطاع الأفراد والشركات المتوسطة والصغيرة، مع توفير حلول ميسرة للأقساط بصورة مرنة تكون شهرية على حسب مقدرة العميل وحجم الالتزامات الشهرية، تعد اليسر من الشركات المعتمدة من البنك المركزي السعودي وهي تقدم قرض فوري وذلك بعد استكمال المستندات المطلوبة، فيما تشمل تلك القروض السعوديين والمقيمين وتضم المتقاعدين أيضاً حسب العمر التقاعدي، كما يوجد لدى الشركة فريق للمساعدات (خدمة عملاء) لكي يتحدثون مع العميل ويجيبون على كل الاستفسارات الخاصة بالقرض.

ما هو التمويل الأصغر شركة اليسر؟

هو نتج مالي بقيمة ليست كبيرة أي قرض بدون كفيل يبدأ من 10 آلاف ريال سعودي ويصل إلى 20 ألف ريال، بأقساط شهرية بسيطة، يشمل التمويل بدون ضامن السعوديين والمقيمين على أن يكون متاح لغير السعوديين الحصول على تمويل بدون رسوم ولا كفيل حتى 10.000 ريال فقط وما يزيد يحتاج تقديم ضامن، يسدد الدين على ثلاثة سنوات وبذلك يكون القسط بسيط لا يمثل عبء على المقترض، هذا النوع من القروض لفك الضيقات المالية السريعة التي لا تحتاج مبالغ مرتفعة، كما لا تطلب الشركة أجور وكالة للموافقة على التمويل.

شروط الحصول على تمويل 20000 ريال بدون رسوم ولا كفيل

أن لا يقل عمر المتقدم/مة عن 22 سنة ولا يتعدى الـ60 عام وقت سداد آخر دفعة. بالنسبة لتمويل المتقاعدين حسب العمر التقاعدي. لا يقل الدخل الشهري عن 5.000 ريال سعودي. يشترط أن لا تقل فترة العمل عن ثلاثة أشهر منذ بداية التعيين.

كيفية طلب تمويل 20000 ريال بدون رسوم ولا كفيل من شركة اليسر

لطلب المنتج يمكن من خلال زيارة أحد فروع الشركة الموجودة بالمملكة أو عبر الموقع الإلكتروني شركة اليسر للإجارة والتمويل، ثم اختر من المنتجات (التمويل الأصغر) وتعبئة النموذج الخاص به بكتابة البيانات والمعلومات الشخصية، يليها رفع المستندات التي تشمل (بطاقة هوية أو الإقامة سارية المفعول – تعريف بالراتب يوضح المسمى الوظيفي وإجمالي الدخل وتاريخ الالتحاق بالوظيفة – كشف حساب بنكي حديث لآخر ثلاثة أشهر)، وفي حالة وجود استفسار يمكن الاتصال على رقم شركة اليسر المجاني 8001160711 أو 8001162752.