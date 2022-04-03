نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للسعوديين.. طريقة التسجيل في سمه عن طريق النت أو التطبيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوف نوضح لكم طريقة التسجيل في سمه عن طريق النت من خلال هذا المقال حيث تعد سمة هي أول شركة في المملكة تقدم معلومات ائتمانية للعملاء بدلاً من الذهاب إلى البنوك تعمل الشركة رسميًا منذ تأسيسها في عام 2002 وهي مرخصة بالفعل منذ عام 2004، وتقدم الشركة العديد من الخدمات التي يحتاج لها المواطنين مثل الاستعلام برقم السجل أو الاستعلام برقم الهوية.

طريقة التسجيل في سمه عن طريق النت

أتاحت الشركة عدة طرق يمكن للعميل أن يقوم بالتسجيل من خلالها مثل التسجيل من خلال الموقع الالكتروني أو من خلال التطبيق أو من خلال الرسائل النصية ويمكنك التسجيل كالآتي:

التسجيل من خلال تطبيق سمة

قم بتحميل تطبيق سمة.

قم بفتح التطبيق ثم أدخل رقم الهوية وقم بعمل خطوات التفعيل الذاتي.

أدخل الكود المرسل لك ليتم التسجيل بطريقة صحيحة.

التسجيل في سمه من خلال النت

قم بفتح تطبيق الأهلي موبايل في حال كان ليس لديك قم بتحميله.

ثم قم بالنقر على التمويل والتأجير في سمة.

يتم مراجعة وفحص المعلومات المسجلة ثم انقر على زر الإرسال، ثم ننقر على تأكيد.

سوف تصلك رسالة عبر الهاتف تفيد بتفعيل الخدمة.

سوف يصلك أيضاً إيصال يفيد بالتفعيل.

التسجيل من خلال الرسائل النصية

قم بإرسال رسالة عبر الهاتف إلى رقم 510001 مكتوب بها رقم الهوية.

ثم انتظر رسالة من الشركة بها عدة خيارات للتفعيل.

بعد الاختيار سوف تصلك رسالة بها كلمة المرور.

ثم قم بالتسجيل في سمة من خلال رقم الهوية وكلمة المرور المرسلة لك.

الاستعلام بالسجل المدني في سمة

يمكنك الاستعلام برقم السجل المدني في سمة من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة:

قم بالذهاب لموقع سمة الالكتروني.

ادخل رقم السجل المدني ثم انقر التالي سوف يتم عرض جميع المعلومات الخاصة بالحساب.

وقد وفرت الشركة موحد يمكنك من خلال الاستعلام عن الخدمة التي تريدها وهذا الرقم هو 8003010046.

ويمكن أيضاًّ الاستعلام عن أي خدمة تريدها من خلال رقم الهوية.

وفي نهاية المقال نكون قد تعرفنا على أكثر من طريقة للتسجيل في سمة سواء من خلال الإنترنت أو أو الرسائل النصية أو بالسجل المدني.