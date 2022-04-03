متي موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المتطور لرمضان 2022 وماهي شروط استحقاقه

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عمر شويل - جدة متي موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المتطور لرمضان 2022 يتسأل الكثير عن حقيقة إيداع راتب الضمان الذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من أجل تقديم المساعدات المالية للأسر الفقيرة بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك يوم السبت الثاني من شهر أبريل عام 2022، حيث أودعت هيئة الضمان الاجتماعي راتب شهر شعبان يوم الأربعاء بتاريخ الثلاثين من شهر مارس الموافق السابع والعشرين من شهر شعبان سنة 1443، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية أنه تم تقديم المساعدات المالية عن طريق إرسال رسائل إلكترونية خاصة بالمستفيدين من أجل سد الاحتياجات الأساسية استعدادا لشهر رمضان المبارك، كما يمكن التعرف علي شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين و حالات وقف معاش الضمان للموظفين.



متي موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المتطور لرمضان 2022

إنّ موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور يأتي في العشرين من كل شهر ميلادي، لكن أعلنت وزارة التنمية والموارد البشرية أن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور عن شهر رمضان المبارك يوم الاثنين بتاريخ الثالث من شهر رمضان سنة 1443 هـ الموافق الرابع من شهر أبريل عام 2022 مـ، وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك عن طريق إرسال رسائل نصية للمستفيدين وفق الإجراءات والشروط التي أعلنت عنها الوزارة في البيان الرسمي الصادر لها.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

قدمت الجهة المسؤولة عن الضمان الاجتماعي الجديد المطور مجموعة من الشروط التي يجب أن يتبعها المواطن في المملكة العربية السعودية من أجل الاستفادة من الدفعات المالية الشهرية للنظام، وفيما يلي أبرز تلك الشروط:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ثم يشترط أن يكون مقيمًا في المملكة العربية السعودية لفترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. ألا يكون المستفيد من المقيمين إقامة دائمة في المملكة. ثم يجب ألا يكون الدخل الخاص بالفرد 550 كحد أدنى و1100 كحد أعلى. الموافقة على كافة الشروط والأحكام الخاصة بالنظام. ثم تنطبق على المستفيد كافة معايير الثروة التي تحددها اللائحة. تقديم الخدمات الصحية والتعليم للأبناء من قبل المستفيد. ثم يجب الالتزام ببرنامج التدريب والتوظيف داخل المملكة للقادرين على العمل.

الاستعلام عن تسجيل الضمان الاجتماعي المطور 1443

يمكن للمواطنين الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور فور معرفة نزول الراتب الشهري الخاصة بالمستفيد من خلال موقع الوزارة الرسمي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة الضمان الاجتماعي. ثم إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستفيد. كتابة كلمة المرور في الحقل الخاص بها. ثم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول. اختيار زر الطلبات من القائمة الرئيسية للموقع. الاطلاع على حالة الضمان الاجتماعي.

رابط موقع الضمان الاجتماعي المطور

يمكن التسجيل أو الاستعلام عن راتب الضمان الاجتماعي عبر الموقع الرسمي لوزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية وذلك بعد الاطلاع على كافة الشروط والأحكام والموافقة عليها، بالإضافة إلى يمكنكم التعرف على الخدمات التي تقدمها الوزارة والتسجيل من خلال الموقع الرسمي لها ومتابعة كافة الأخبار الجديدة حول الوزارة.