تمويل كوارا للأفراد والمشتريات حتى 100 ألف ريال بدون كفيل وبدون تحويل الراتب. تقدم الشركة عدد من المنتجات التمويلية التي تُلبي احتياجات العملاء في المملكة سواء المقيمين أو المواطنين أو المتقاعدين والعسكريين والسداد يكون على أقساط مريحة وسوف نتعرف على خطط التمويل ومزاياه في السطور المُقبلة.

تمويل كوارا للأفراد والمشتريات

تقدم الشركة تمويل الأفراد وتمويل التسوق، بسيولة نقدية حتى 100 ريال بإجراءات سريعة وشروط مرنة ومن مزايا تمويل الأفراد الآتي:

تمتاز التمويل بالسرعة والفورية في إتمام الإجراءات.

التمويل يصل حتى مبلغ 100 ألف ريال.

متاح لكل القطاعات للمقيمين والسعوديين والمتقاعدين.

بدون كفيل حتى مبلغ 100 ألف ريال حسب تعليمات المركزي السعودي.

بدون تحويل راتب.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

التقديم عبر موقع الشركة الرسمي.

شروط تمويل الأفراد النقدي كوارا للتمويل

سجل ائتماني جيد للعميل.

ضامن إذا كان التمويل أكثر من 100 ألف ريال.

الراتب 5000 فيما أعلى.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

صورة من الهوية الوطنية للعميل سارية الصلاحية.

صورة من وثيقة الإقامة سارية الصلاحية.

خطاب تعريف للراتب للموظف الحكومي السعودي مدته 90 يوم.

خطاب تعريف للمقيم مدته 30 يوم

خطاب تعريف لموظف القطاع الخاص مدته 30 يوم.

كشف حساب بنكي لأخر ثلاث شهور.

شهادة مدد وأجور بالنسبة لموظفين القطاع الخاص.

طلب التمويل يكون عبر الموقع الإلكتروني للشركة.

تمويل تسوق من شركة أكوارا

وبدون دفعة أولى أو كفيل وبخطط سداد مرنة تناسب إمكاناتك تحصل على تمويل تسوق للتسوق من فروع الشركاء بالمزايا الآتية:

تمويل يصل إلى 100,000 ريال ذلك حسب الشريك.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وإجراءات سريعة وموافقة فورية.

أقساط مريحة حتى 3 سنوات.

شروط تمويل التسوق

تختلف الشروط حسب الحاصل على التمويل على النحو الآتي:

بالنسبة إلى المتقاعدين يكون الراتب 5000 الحد الأعلى للعمر 70.

بالنسبة إلى العسكريين (الضباط) يكون الراتب 5000 ، ومدة الخدمة 6 أشهر ، والعمر الأدنى 21 والعمر الأعلى حسب الرتبة.

بالنسبة إلى العسكريين (الأفراد) يكون الراتب 5000 ، ومدة الخدمة 6 أشهر، و العمر الأدنى 25 والعمر الأعلى حسب الرتبة.

بالنسبة إلى المواطنين (العاملين في القطاع الحكومي أو الخاص) يكون الراتب 5000 ، ومدة الخدمة 3 أشهر ، والعمر الأدنى 21 والعمر الأعلى 60.

بالنسبة إلى المقيمين حكومي وخاص يكون الراتب 5000 ، ومدة الخدمة 24 شهر، و العمر الأدنى 25 والعمر الأعلى 50.

المستندات المطلوبة: