نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد عمل الجوازات السعودية في رمضان 1443 وخطوات حجز موعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد عمل الجوازات السعودية، مع حلول شهر رمضان المبارك أعلنت الجزازات السعودية مَواعيد الدوام خلال شهر رمضان، في جميع خدمات الجوازات بالمناطق والمحافظات، حيث أفاد الحساب الرسمي للجوازات بتوير عبر إنفوجراف توضيحي بمَواعيد العمل، والتي تكون بدءاً من يوم الأحد وحتي نهاية دوام يوم الجمعة، ونوضح البيان الرسمي للجَوازات السعودية عبر موقع ثقفني والذي يتضمن مواعيد عمل الجوازات السعودية خلال شهر رمضان 1443.

مواعيد عمل الجوازات السعودية في رمضان

من الجدير بالذكر أن ساعات العمل الرسمية في قطاعات الحكومة بالمملكة لا تتعدي الـ 5 ساعات علي أن يبدأ الدوام في تمام الساعة 10 صباحاً لنهاية الدوام بالساعة الثالثة عصراً، ويعد ذلك الوقت المناسب للعمل خلال شهر رمضان المبارك وقد نوهت الجوازات السعودية؛ أن تلك المواعيد سيتم العمل بها خلال شهر رمضان المبارك فقط، وسيتم عودة أوقات الدوام كما كانت بالسابق، وجاءت مواعيد عمل الجوازات في شهر رمضان علي النحو التالي:

يعمل قسم الجوازات في حي الرمال من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة مساءً ومن الساعة التاسعة مساءً وحتى الواحدة صباحًا. أما بالنسبة لإدارة الجوازات والمحافظات فيبدأ العمل فيها من العاشرة صباحا حتى الثالثة مساءً. محافظة الخرج شعبة الخدمات الإلكترونية روشان مول يبدأ العمل من الساعة التاسعة مساءا حتى الواحدة صباحاً. منطقة مكة المكرمة وتضمن “قسم الجوازات في التحلية مول/ قسم الجوازات بمول الصريفي/ قسم الجوازات بمجمع الردسي”، سيبدأ العمل فيها من الواحدة مساءً حتى الخامسة مساءً، ومن التاسعة مساءً حتى الواحدة صباحًا.

طريقة حجز موعد بالجوازات السعودية

يتثنى لكافة المواطنين والمقيمين بالمملكة حجز موعد بالإدارة العامة للجوازات بجميع فروعها المنتشرة في المملكة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

تسجيل الدخول للأفراد من خلال الاسم وكلمة المرور.

تدوين البيانات الخاصة بالعميل والتأكد من صحتها.

ثم اختر تبويب مَواعيد الجَوازات.

ثم قم بتحديد موعد من خلال المنطقة التابع لها.

ثم اختر موعدًا مناسبًا لك وتأكد من صحة البيانات المدرجة.

ويتم حجز موعد في منصة الجوازات وأبشر للأفراد وشركات أبشر وبوابة وزارة الداخلية والجوازات من خلال رابط أبشر للأفراد وحجز موعد وتتبعه من خلال المنصة الإلكترونية ابشر، هذا وقد وضحت الجوازات أن تلك المواعيد ما هي ألا للعمل بها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك حرصاً منها علي راحة العاملين بالجوازات من خلال توفير فترات مسائية.