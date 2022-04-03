نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التنمية الاجتماعية تعلن عن موعد صرف المكرمة الملكية فى شهر رمضان 1443 وكيفية الاستعلام عن المكرمة الكترونياً في المقال التالي
موعد صرف المكرمة الملكية فى شهر رمضان 1443 وفق ما تم الإعلان عنه فى سؤال المواطنين عن موعد نزول مكرمة رمضان والتي يهتم بها الكثير من الاسر المحتاجة والاشد فقراً والذين ينتظرون تلك المكرمة الملكية بفارغ الصبر حتى يتسنى لهم شراء مستلزماتهم من مواد غذائية وسلع رئيسية فى شهر رمضان المبارك ويتم منح تلك المكرمة لفئات معينة ووفق شروط موضوعة لتلك المنحة والتي تسمي مكرمة الملك سلمان التي سنتكتب عنها فى السطور التالية وأيضا طريقة الاستعلام عن المكرمة 1443.
موعد نزول مكرمة شهر رمضان 2022
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية انه لم يتم الإعلان عن الموعد الفعلي ولم يتم تحديد يوم صرف المكرمة بشكل رسمي لكن الأكيد وفق المصادر الرسمية انه سيتم صرف المكرمة الملكية فى رمضان فى الأسبوع الثاني بعد انتهاء الوزارة من صرف المساعدة المقطوعة لهذا الشهر وسيتم منح المكرمة الملكية للمستحقين بعد يوم 12 مارس 2022.
شروط المكرمة الملكية فى رمضان 1443
- أولا يجب ان يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية.
- ويجب ان يقيم بشكل دائم فى المملكة قبل الحصول على المكرمة بفترة لا تقل عن ستة اشهر على الأقل.
- كذلك يجب ان يكون المستفيد من مستفيدي الضمان الاجتماعي.
- أيضا يجب ان لا يتجاوز دخل المتقدم الشهري الحد المانع المقرر من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهو ثلاثة الاف ريال شهرياً.
- ثم يجب ان لا يوجد للمواطن أي مشاريع او أنشطة خاصة به او على الأقل مشارك بتك المشاريع بأي نسبه.
كيفية الاستعلام عن صرف المكرمة الملكية 2022
طريقة الاستعلام عن استحقاق المكرمة الملكية شهر رمضان 1443 تتم بشكل الكتروني سهل عن طريق اتباع الخطوات التالية:
- أولا يجب الدخول على رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرسمي.
- ثم فتح الصفحة الرئيسية للموقع.
- وبعد ذلك الضغط على خيار ” الخدمات الالكترونية”.
- أيضا يجب كتابة رقم الهوية الوطنية للمواطن المستفيد والمجل فى الضمان الاجتماعي.
- ثم يجب ادخال رقم التحقق.
- وبعد ذلك النقر على خيار ” استعلام”.
- وأخيرا ستظهر صفحة فى تبويب جديد توضح اذا كنت مؤهل لصرف المكرمة او لست مؤهل للحصول على المكرمة الملكية 1443.
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