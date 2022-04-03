جدول ومواعيد الحصص المدرسية في شهر رمضان في السعودية 1443 من المواضيع الشائعة التي يبحث عنها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية عبر محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية ونوفر لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني دوام المدرسة وكافة مواعيد الحصص التي كشفت عنها وزارة التربية والتعليم السعودية وذلك طوال شهر رمضان المبارك.

جدول ومواعيد الحصص المدرسية في شهر رمضان في السعودية 1443

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية اليوم ان دوام الدراسة سوف يبدا في تمام الساعة التاسعة او العاشرة صباحا في كافة المدن والمحافظات السعودية وسوف يكون التوقيت الزمني للحصة و 35 دقيقة وبالتالي فان هناك بعض الحصص سوف تبدا في الساعة 9 صباحا وبعض الحصص الأخرى سوف تبدا من الساعة العاشرة صباحا وتأتي مواعيد الحصص المدرسية في شهر رمضان كالتالي:

الحصة الاولي سوف تبدا في تمام الساعة التاسعة وتنتهي في الساعة 9:35 دقيقة.

الحصة الثانية سوف تبدا بعدها مباشرة في الساعة 9:35 دقيقة وتنتهي في تمام الساعة 10:10.

الحصة الثالثة سوف تبدا بعدها أيضا مباشرة في الساعة 10:10 وتنتهي في الساعة 10:45 دقيقة.

الحصة الرابعة سوف تبدا في تمام الساعة 10:45 دقيقة وتنتهي في الساعة 11:20 دقيقة.

الحصة الخامسة سوف تبدا في تمام الساعة 11:20 دقيقة وتنتهي في الساعة 11:55 دقيقة.

الحصة السادسة تبدا في الساعة 11:55 دقيقة وتنتهي الساعة 12:30 دقيقة.

الحصة السابعة والأخيرة تبدا في تمام الساعة 12:30 وتنتهي في الساعة 1:05 دقيقة.

دوام المدارس في رمضان 2022 في السعودية

موعد بدء وانتهاء دوام “1” اذا بدء في تمام الساعة التاسعة صباحا فسوف ينتهي في تمام الساعة 1:25 دقيقة مساء.

اذا بدء الدوام الثاني “2” في الساعة الـ 9:15 فسوف ينتهي في تمام الساعة 1:40.

في حالة بدء الدوام الثالث “3” في الساعة 9:30 فسوف ينتهي في الساعة 1:55.

اذا بدء الدوام الرابع “4” في تمام الساعة 9:45 فانة سوف ينتهي في الساعة 2:10.

في حالة اذا بدء الدوام الخامس “5” في الساعة العاشرة صباحا فسوف ينتهي في الساعة 2:20 دقيقة.

وبذلك نكون قد وصلنا الي نهاية موضوعنا اليوم وقدمنا لكم كافة التفاصيل والاخبار المتعلقة بـ جدول ومواعيد الحصص المدرسية في شهر رمضان في السعودية 1443 والتي يبحث عنها الكثير من الطلاب خلال الساعات القليلة الماضية للاطلاع عليها.