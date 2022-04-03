صرف بدل غلاء المعيشة 1443 شهر رمضان 2022 وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

صرف بدل غلاء المعيشة 1443 لمستحقيها من منتسبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بمناسبة شهر رمضان المبارك 2022 والتي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق وسيتم صرفها بمشيئة الله في موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور وستضاف أيضًا إلى رواتب معاشات الضمان بشكل إلكتروني وفق شروط استحقاق صرف بدل غلاء المعيشة التي أقرتها وزارة الموارد البشرية بالسعودية.

شروط صرف بدل غلاء المعيشة 1443 لشهر رمضان 2022

إضافة لما سبق ذكره فإن من أبرز شروط صرف بدل غلاء المعيشة لمستحقيها منتسبي وزارة الموارد البشرية بشهر رمضان التالي:

أولًا أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

أيضًا يجب ألا يقل عمر طالب الدعم عن 35 عام.

كذلك أن يكون طالب الدعم مقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.

في النهاية شرط ألا يزيد دخل المواطن طالب دعم بدل غلاء المعيشة الشهري عن 3000 ريال لغير المتزوجين، وألا يزيد دخله الشهري عن 8600 جنيه للمتزوجين.

صرف راتب الضمان الاجتماعي رمضان 2022 بالسعودية

في سياق متصل فقد تم صرف راتب الضمان الاجتماعي رمضان 2022 للمواطنين مستوفي الشروط مكتملي الأهلية اليوم الأحد 3 من شهر إبريل 2022 الموافق 2 من شهر رمضان 1443 ووفق آخر مستجدات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووفق شروط الاستحقاق التالي ذكرها: