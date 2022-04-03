نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف بدل غلاء المعيشة 1443 شهر رمضان 2022 وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المقال التالي
صرف بدل غلاء المعيشة 1443 لمستحقيها من منتسبي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بمناسبة شهر رمضان المبارك 2022 والتي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق وسيتم صرفها بمشيئة الله في موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور وستضاف أيضًا إلى رواتب معاشات الضمان بشكل إلكتروني وفق شروط استحقاق صرف بدل غلاء المعيشة التي أقرتها وزارة الموارد البشرية بالسعودية.
شروط صرف بدل غلاء المعيشة 1443 لشهر رمضان 2022
إضافة لما سبق ذكره فإن من أبرز شروط صرف بدل غلاء المعيشة لمستحقيها منتسبي وزارة الموارد البشرية بشهر رمضان التالي:
- أولًا أن يكون المواطن سعودي الجنسية.
- أيضًا يجب ألا يقل عمر طالب الدعم عن 35 عام.
- كذلك أن يكون طالب الدعم مقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.
- في النهاية شرط ألا يزيد دخل المواطن طالب دعم بدل غلاء المعيشة الشهري عن 3000 ريال لغير المتزوجين، وألا يزيد دخله الشهري عن 8600 جنيه للمتزوجين.
صرف راتب الضمان الاجتماعي رمضان 2022 بالسعودية
في سياق متصل فقد تم صرف راتب الضمان الاجتماعي رمضان 2022 للمواطنين مستوفي الشروط مكتملي الأهلية اليوم الأحد 3 من شهر إبريل 2022 الموافق 2 من شهر رمضان 1443 ووفق آخر مستجدات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووفق شروط الاستحقاق التالي ذكرها:
- أولًا أن يكون المواطن سعودي الجنسية.
- أن يكون طالب الدعم مقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.
- كذلك يستثنى من شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.
- كما تستحق الدعم الأرملة والمطلقة الغير سعودية، ولها أبناء سعوديين.
- أيضًا الأبناء من أب سعودي ومطلقة أو أرملة غير سعودية.
- كذلك يشمل الدعم ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.
- شرط ألا يكون مجموع دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100ريال سعودي لعائل الأسرة، و550 ريال سعودي لكل فرد للأسرة.
- ألا يكون مستحق الدعم مقيم في أحد دور الرعاية، أو مراكز الرعاية التي ترعاها المملكة.
- أيضًا شرط ألا يكون لطالب الدعم أصول أملاك أو مشروعات تجارية بالسجل التجاري.
- كما ينطبق أيضًا استحقاق معش الضمان الاجتماعي على الأسرة لعائل مفقود أو غائب، أو أسرة لعائل مدمن مواد مخدرة.
- كذلك تستحق الأسرة المعلقة والأسرة المهجورة معاش الضمان.
- في النهاية يستحق أيضًا المعاش الأيتام من الجنسين سواء بدون أب أو مجهولي الأب، أو بدون أبوين أو مجهولي الأبوين.
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