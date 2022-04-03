موعد صرف مكرمة الملك سلمان رمضان 1443/2022 sbis.hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة موعد صرف مكرمة الملك سلمان رمضان 1443 إن مكرمة الضمان الإجتماعي عبارة عن مساعدات مالية تقوم المملكة بصرفها في شهر رمضان، وهذه المساعدات أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ملك السعودية، وتدفع هذه المكرمة ذات المبالغ النقدية إلى الأسر الفقيرة التي توجد داخل المملكة السعودية، ويتم توزيعها في كافة المدن وضواحي المملكه وسيتم عرض التفاصيل من خلال موقع ثقفني.

موعد صرف مكرمة الملك سلمان

يكون موعد إيداع مكرمة الضمان الإجتماعي 1443 في منتصف شهر رمضان المبارك حتى عيد الفطر، والعديد من الأسر تستفيد من هذه المكرمة، وتدعي هذه المكرمة بإسم مكرمة التكافل الاجتماعي، والكثير من الأسر تنتظر هذه المكرمة من كل عام ويتم صرف المساعدات المالية من خلال الحساب المصرفي الخاص للشخص المستفيد.

إيداع مكرمة الملك سلمان

ان القيمة المقدرة في مكرمة الضمان الإجتماعي في السعودية ومع قدوم الشهر المبارك رمضان يتم صرف ألف ريال سعودي لكل الأسر الفقيرة،حيث ينتظر من كل عام العديد من المواطنين السعوديين مكرمة الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين أو مكرمة الضمان الإجتماعي في السعودية.

إيداع مكرمة الضمان الإجتماعي

ولهذه المكرمة تم إنفاق مليار سعودي لمساعدة الأسر، وهذه المساعدات عبارة عن معونة مقدمة من الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين هي أموال ليست من زكاة المال ولا علاقة بزكاة المال، حيث يتم تقسيم المبلغ المصروف ألف ريال وتابع خمسمائة ريال سعودي، وتكون هذه المساعدات من ضمن المساعدات المقطوعة. ويتم صرفها للمستحقين وذوي الدخل المنخفض، وقامت المملكة بإلغاء بدل غلاء المعيشة بسبب الظروف التي تمر بها المملكة.

شروط إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد عددا من الشروط التي يجب أن تتوفر في من يريد الاستفادة من المكرمة الملكية 1443 لشهر رمضان التي تم الإعلان عنها مؤخرا، ولابد من توافر هذه الشروط لمن يريد أن يستفاد بها وهذه الشروط للاستحقاق والاستفادة منها كالآتي:

لابد من المستفيدين امتلاك الجنسية السعودية.

يشترط ألا يكون دخل الفرد أقل من 3000 ريال سعودي.

إلا يمتلك المستفيد أي عقار أو سجل تجاري.

أن يكون الفرد مقيم داخل المملكة لمدة ثلاث أشهر ما قبل دفع المكرمة مباشرة.

إذا لم يتم توافر أي شرط من شروط صرف المكرمة فإنها لا تصرف له وقد أعلنت وزارة التنمية البشرية عن موعد إيداع مكرمة الضمان الاجتماعي 1443 في الثاني عشر من شهر رمضان الكريم، وهذا ما أعلنت عنه المملكة حتى تكون إفادة للمستحقين والمستفيدين عليهم بالتقديم أوراقهم.