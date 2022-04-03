تمويل عقاري بشروط ميسرة .. البنك السعودي للاستثمار 2022

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تمويل عقاري بشروط ميسرة ، حيث يوفر البنك التمويل العقاري الميسر ، والشروط التي يجب أن يستوفيها جميع العملاء المتقدمين للتمويل ، تم البحث عنها على نطاق واسع مؤخرًا لأنها تتمتع بالعديد من المزايا ، مما يجعل الكثير من الناس يرغبون بشدة في موافقة البنك على خياراتهم. ومنحهم التمويل ، لأنه يوفر تمويلًا عقاريًا شاملاً مقدم بواسطة صندوق التنمية العقارية ، لذا فهو يقدم قروض تمويل عقارية، فيما يلي تفاصيل تمويل البنك السعودي للاستثمار. تمويل عقاري بشروط ميسرة يعتبر بنك الاستثمار السعودي أفضل بنك للتمويل العقاري لعام 2021 مع العديد من الميزات والمزايا المتعددة التي تضعه في مقدمة الخدمات المصرفية التي يتوفر من خلالها التمويل الذي يلبي احتياجات العملاء ذات الصلة ، وأهمها المشاريع المدعومة بالكامل ، والمزايا هي: يتم توفير مبلغ كضمان للمبلغ الأساسي عن طريق إضافة مبلغ إلى الربح ، وفقًا للشروط المنشورة ما يصل إلى 10٪ دفعة مقدمة للملكية الأولى و 30٪ دفعة مقدمة للعقار الثاني يقدم البنك وثيقة تأمين شاملة تمكن العملاء من دفع مبلغ التمويل المتبقي في حالة الوفاة أو العجز الكلي ، وعندها لن يتمكن العميل من سداد التمويل حتى يصبح المبلغ 2.5 مليون ريال. يمكن الحصول على القروض مع الامتثال الكامل للوائح المصرفية الإسلامية تقدم البنوك بوالص التأمين في حالة وجود مخاطر مثل الحريق أو العوامل الطبيعية مثل الزلازل والعواصف المبلغ الذي يمكن خصمه من الراتب يصل إلى 65٪ من المبلغ الأساسي مدة القرض من خمسة إلى خمسة وعشرين سنة مبلغ التمويل من 250.000 إلى 7 مليون ريال لديها دفتر شيكات مجاني بالكامل يقدم بطاقة ذكية لسحب الأموال دون الذهاب للبنك جميع الخدمات المصرفية متوفرة عبر الإنترنت جميع تنبيهات الرسائل القصيرة مجانية تمامًا. ضوابط التمويل العقاري الميسر يجب أن يكون المواطنون المتقدمون للحصول على القرض من أصول سعودية ولديهم إقامة كاملة في الدولة يمكنك التقدم بطلب للحصول على تمويل بين سن 20 و 70 عام يجب أن يكون المتقدمون هم أولئك الذين يستوفون جميع المعايير المدرجة في القائمة المالية العقارية لوزارة الإسكان أن يكون لديه عمل دائم في القطاع العام أو الخاص براتب مضمون معتمد من البنوك المذكورة أعلاه يجب أن يكون قد عمل في القطاع العام لمدة شهر على الأقل يجب أن يعمل لمدة ثلاثة أشهر فتح حساب بنكي استثماري وتقديم طلب تحويل الراتب إلى البنك يجب ألا يقل حجم العقار عن 80 مترًا مربعًا. مستندات التمويل العقاري اذهب إلى البنك السعودي للاستثمار واكتب بيانات العميل في نموذج طلب التمويل

واكتب بيانات العميل في نموذج أحضر نسخة من بطاقة هويتك الرسمية سارية المفعول

بطاقة هوية الموظف تتضمن جميع بيانات مكان عمله

تقرير بند الراتب المقدم من جهة العمل

تقدم بطلب تمويل عقاري للبنوك السعودية

إحضار مستندات رسمية توضح رتبة عامل دفاع مدني (إن وجد).

تقديم حساب بنكي يوضح راتب العميل عن الأشهر الثلاثة الماضية

يرجى ملاحظة أن الرسوم واجبة السداد هي 1٪ من القيمة الأساسية للتمويل وبحد أدنى 5000 ريال سعودي

بعد مراجعة جميع المستندات ، يمكن الحصول على الموافقة على التمويل في غضون يوم واحد من تقديم الطلب

بالنسبة للموافقة النهائية ، خلال 12 يومًا من تقديم بيانات العميل. عمر شويل - جدة تمويل عقاري بشروط ميسرة .. البنك السعودي للاستثمار 2022 - ثقفني

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