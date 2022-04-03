تمويل نقدي أون لاين بفترة سداد 30 عام بدون كفيل يبدأ من 50 ألف ريال سعودي

قرض الراجحي بضمان العقار بفترة سداد 30 عام، من ضمن الخدمات المصرفية التي يحرص بنك الراجحي على تقديمها للمواطنين، التمويل بكافة أشكاله مثل قرض الراجحي بضمان العقار بفترة سداد 30 عام، حيث قد يعتبر التمويل بضمان أحد العقارات من الشيء المقلق لدى العميل، ولكن قام بنك الراجحي على تسهيل الأمر على المواطن الراغب في الحصول على تمويل شخصي، من خلال إطالة فترة السداد ومرونتها لتصل إلى ثلاثين عام، حيث يستطيع الحصول على قرض بقيمة 450 ألف ريال سعودي وحتى ثلاث ملايين، كما أنه يقدم القرض وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ويتم الحصول على التمويل من خلال التسجيلات إلكترونيا، بعد توافر الشروط الخاصة بالقرض والتي نستعرضها معكم خلال السطور القادمة.

شروط قرض الراجحي بضمان العقار

وضع بنك الراجحي عدد من الضوابط الخاصة بصرف قرض بضمان العقار، والتي يصل مدة سداده إلى 240 شهر، حيث يجب على المواطن الراغب في التمويل من جانب البنك تحديد قيمة القرض بناء على قيمة العقار محل الضمان، مع توافر الشروط التالية والتي حددها البنك للحصول على طلب التمويل:

​لابد وأن يكون المواطن الراغب في الحصول على التمويل المادي بضمان العقار سعودي الجنسية. ​أن يكون الحد الأدنى للراتب الخاص بالعميل الموظف لدى القطاع الحكومي لا يقل عن 5000 ريال سعودي. ​أن يكون راتب الشخص العامل لدى القطاع الخاص لا يقل عن7500 ريال سعودي.

يقدم البنك القرض للعميل بهامش ربح تنافسي، يمكن من خلاله قيام العميل بالسداد المبكر للأقساط المستحقة عليه، كما يوفر البنك ميزة التأمين التكافلي في بعض الحالات مثل الوفاة أو حدوث عجز يمنعه عن سداد باقي الأقساط المستحقة، حيث يتم إعفاءه من سدادها.

خطوات التقديم إلكترونيا قرض الراجحي

أتاح البنك خدمة إلكترونية من خلال موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتية، من خلالها يتم التسجيل من جهة العميل للحصول على القرض الراجحي بفترة سداد 30 عام، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: