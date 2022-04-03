اهم شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتقاعدين والموظفين وكيفيه التسجيل

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عمر شويل - جدة اهم شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتقاعدين والموظفين بالمملكة العربية السعودية وكيفيه التسجيل للحصول علي دعم المتقاعدين وكافه الخدمات للموظفين كما تعمل وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد علي تقديم العديد من الخدمات للمواطنين من سكان المملكة العربية السعودية والتي تنطبق عليهم الشروط.

اهم شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتقاعدين

تعمل وزاره الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية علي توفير مساعدات الضمان الاجتماعي للمتقاعدين وتقديم استحقاق المتقاعدين التي ينطبق عليهم الشروط التالية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

الموظف المتقاعد عن العمل يمكن له الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي بتقديم ما يثبت من مستندات سن التقاعد.

أصحاب الأمراض الذين ليس لديهم القدرة علي أداء الأعمال المختلفة.

تتمكن الأسر التي لا يعولها صاحب على الدعم من نظام الضمان الاجتماعي إذا كان متوفي أو طلق زوجته.

من شروط استحقاق المتقاعدين للنساء أن لا يكون لديها زوج كما يستفاد أيضا من الضمان الاجتماعي الأطفال اليتامى.

للمرائه المتقدمة في العمر الحق أن تحصل على الدعم من نظام الضمان الاجتماعي إذا كانت مسئولة عن أسرة.

اهم شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين

يمكن للموظف بعد أن تنطبق عليه كافة الشروط من الاستفادة بنظام الضمان الاجتماعي ومن اهم هذه الشروط:

لابد أن يكون الموظف سعودي الجنسية للتقدم في طلب الضمان الاجتماعي.

من شروط نظام الضمان الاجتماعي للموظف أن لا يمتلك أصول بقيمه كبيره.

علي الموظف أثناء التقديم إن تكون مواصفات الثروة لديه مطابقه للمعلن عتها في ألائحة.

لابد من أن لا يكون الموظف المقدم في نظام الضمان الاجتماعي مسجلا في المراكز الحكومية الصحية والاجتماعية.

عند حدوث أي أزمة في العمل من حق الموظف الحصول على التأمينات التي يحتاج إليها.

كيفيه التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

نبدأ بالدخول علي الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

نقوم بالضغط علي تسجيل جديد ثم نقوم بإدخال البيانات من رقم الهوية ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد.

ثم نقوم بإدخال الكود المرسل ورفع الملفات وكافه البيانات المطلوبة والضغط علي كلمه تسجيل .

بعد الانتهاء نقوم بالضغط علي إرسال.

اهم شروط الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات

لابد أن تكون سعوديه الجنسية ومقيمه بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية كما يجب أن تكون بدون عمل.

من شروط الضمان الاجتماعي للمطلقات السن لا يقل عن خمسه وثلاثون عام.

كما يجل ألا يتجاوز السن للمرأة المطلقة 65 عام.

أن لا يكون للمرأة أي مصدر من مصادر الدخل الأخرى.

اهم شروط الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين

يستفيد بعض العاطلين ايضا من نظام الضمان الاجتماعي بشرط أن يكون قد قام بتسجيل الدخول في الضمان الاجتماعي المطور مسبقا وتوفير بعض الشروط التالية:

لابد من أن يكون سعودي الجنسية ومقيم داخل المملكة العربية ألسعودية.

تقديم ما يثبت بعدم امتلاك أي مسكن أو عقارات.

تقديم ما يثبت بعدم قدرته علي العمل بمستندات طبيه.

كيفيه الاستعلام عن الضمان الاجتماعي بالسجل المدني إلكتروني

خدمة الاستعلام عن بيانات الضمان الاجتماعي من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتوفير والوقت والجهد لمن يرغب في الاستعلام عن طريق الخطوات التالية:

نبدأ بالدخول علي موقع لموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان.

ثم نقوم بادخال إدخال رقم السجل المدني ورقم الضمان الاجتماعي حتي يتم عرض البيانات المطلوبة.

اهم أسباب وقف معاش الضمان الاجتماعي

في حال الوفاة للمستفيد أو عدم الالتزام بالشروط المطلوبة.

وجود بيانات غير صحيحه تم تقديمها عن المستقل أو الأسرة.

في حال التنازل عن المعاش.

إقامة المستحق بشكل دائم في المراكز العلاجية.

عند عدم تحديث البيانات الشخصية كما طلبت الوزارة وذلك لمدة أكثر من ثلاثون يومًا من تاريخ إخطاره بطلب التحديث.

كيفيه الاستعلام عن نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور