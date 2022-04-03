نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساعات التداول في رمضان 1443 السعودية ورابط الاستعلام عن العمل في السوق السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر ساعات التداول في رمضان من الأمور التي تهم الكثيرين حول المملكة، بعد دخول شهر رمضان المبارك قامت الكثير من الشركات والمؤسسات بتغيير المواعيد الخاصة بالعمل على حسب ما يُناسب الصيام في الشهر الكريم، وايضًا شركة تداول الأوراق قامت بتغيير مواعيد الدوام الخاصة بها لكي تتناسب أيضًا مع الصيام، لذا سوف نتطرق للمزيد من التفاصيل حول تلك الأمر بدقة.

ساعات التداول في رمضان 1443 السعودية

شركة التدوال للأوراق المالية في السعودية أعلنت عن المواعيد الخاصة بالتداول خلال شهر رمضان الكريم سواء في السوق الرئيسي أو السوق الموزاية والتي جاءت على النحو التالي:

مزاد الافتتاح سيكون الساعة 9:30 صباحًا وسوف ينتهي في تمام الساعة 10 صباحًا.

السوق سيكون مفتوح لمدة خمس ساعات من الساعة 10 وحتى الساعة 3 مساءًَ.

سعر مزاد الإغلاق سيبدأ في تمام الساعة 3:10 وحتى 3:20 مساءً.

أما جلسة ما بعد التداول ستكون من الساعة 3:10 وحتى 4 مساءً.

أيام عمل السوق السعودي للأسهم

شهر رمضان يكون العمل الخاص بالسوق الأسهم خمسة أيام فقط يبدأ الدوام من يوم الأحد وينتهي يوم الخميس من كل أسبوع، ويومي الجمعه والسبت إجازة من كل أسبوع في السعودية، كما أكدت الشركة عن استمرار عملية تبادل الأوراق بشكل طبيعي في رمضان ولكن سيتم توقف العمل لإجازة عيد الفطر فقط، كما حددت مواعيد العمل والتي تبدأ في تمام الساعة العاشرة وحتى الثالث بعد الظهر.

متى اجازة عيد الفطر في سوق الأسهم

الهيئة السعودية الخاصة بالتداول والعملات أعلنت عن الموعد المفترض لإجازة عيد الفطر لجميع العاملين بها والتي ستبدأ من يوم 28 أبريل وحتى 8 مايو لعام 2022 وبعدها ستعود الأسواق الأسهم للعمل مرة أخرى بعد انتهاء إجازة العيد ويبدأ التداول الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

الاستعلام عن العمل في السوق السعودي

هيئة الأوراق النقدية أعلنت عن المواعيد الخاصة بالدوام ولكي تتمكن من الاستعلام عن العمل في السوق لابد من الاتجاه إلى الرابط الرسمي الخاص به saudiexchange.sa واتباع كافة التعليمات الخاصة بالدخول للتعرف على كافة التفاصيل التي تود معرفتها والإطلاع عليها بكل سهولة ويُسر لكافة الأشخصا المستثمرين حول المملكة العربية السعودية.