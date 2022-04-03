للسعوديين والمقيمين 20,000 ريال بالتقسيط بدون كفيل وبلا رسوم بموافقة فورية

للسعوديين والمقيمين في المملكة عام 1443 تمويل بدون كفيل غارم سعودي الجنسية وبلا رسوم إدارية بالتقسيط الشهري لمدة ثلاثة سنوات على الأكثر بموافقة فورية لجميع العملاء لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة حيث وفرت الشركة الكثير من المزايا التمويلية الهامة التي تقدمها الشركة بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة ومن ضمن تلك الشروط توفير دخل ثابت شهري مع فترة عمل مناسبة سواء المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة وسوف نشرح لكم اليوم كافة تفاصيل التمويل الشخصي لدى شركة اليسر ويتم التقديم الآن للحصول على عرض تمويل بدون كفيل غارم بأقساط ميسرة شهرية لمدة ستة وثلاثون شهر بموافقة فورية عند الطلب من شركة اليسر للإجارة والتمويل في السعودية.

الشروط المطلوبة للموافقة على التمويل الشخصي لدى شركة اليسر

هناك بعض الشروط الواجبة للموافقة الفورية والسريعة عند طلب التمويل الشخصي الأصغر عبر شركة اليسر للتمويل ومنها توفير فترة خدمة داخل العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر للعاملين في القطاعات المختلفة بالمملكة وغيرها من الشروط والضوابط اللازمة للموافقة على التمويل الأصغر المقدم من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية فيما يلي بكافة التفاصيل المتاحة:

يجب على العميل المتقدم توفير دخل ثابت شهري يبدأ من 5000 ريال سعودي للحصول على الموافقة الفورية والسريعة على التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة.

فترة عمل مناسبة تبدأ من ثلاثة أشهر فأكثر من ذلك سواء كان العميل المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

العمر المناسب للتقديم الإلكتروني من 22 سنه حتى 60 سنه أما العاملين في القطاع العسكري متاح لهم التقديم الإلكتروني حتى سن التقاعد العسكري بالمملكة.

مميزات التمويل الشخصي الأصغر لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل