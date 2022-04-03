منصة دراية للتمويلات والتداولات المالية derayah

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عمر شويل - جدة منصة دراية للتمويل المالي، حيث تعتبر منصة دراية واحدة من المنصات المالية الحاصلة على ترخيص من هيئة السوق المالية، وتقدم المنصة خدمات متنوعة من بينها تقديم المشورة الاستثمارية بالإضافة إلى توفير تمويلات مالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية من خلال أنواع مختلفة للتمويل، حيث يتم الحصول على مبلغ إضافي يحصل عليه أي مستثمر بضمان خاص من قيمة المحفظة المالية بحيث يمكن أن يتم استخدامه من أجل شراء استثمارات إضافية، مما يعمل على تحقيق فرصة من أجل تنمية الأرباح، على أن يتم الحصول عليه وفق بعض الشروط التي يجب توافرها، لذا سوف نوضح لكم آلية الحصول على تمويل من منصة دراية للتمويل المالي.

منصة دراية للتمويل المالي

تعمل منصة دراية على توفير تمويلات مالية تصاحبها عدد من المميزات التي يتم الحصول عليها فور الحصول على التمويل، ومن هذه المزايا ما يلي:

أي مبلغ تمويلي يعد معتمد شرعياً.

لا يتم تحصيل أي رسوم نظير طلب تمويل من المنصة.

تتوفر حرية تامة في اختيار الأسهم والعمل على تقييمها.

توفر منصة دراية عقود تمويل متميزة بشكل شهري وكذلك سنوي.

القدرة على اقتناص أي فرصة مميزة في السوق.

شروط التمويل من دراية

يتم التقديم على تمويلات دراية بناءً على توافر بعض الشروط التي يجب أن تتوافر بأي شخص يرغب في التقديم، ومن هذه الشروط ما يلي:

أن يتجاوز عمر العميل الراغب في التقديم عن 18 سنة.

يجب توافر حد أدنى من الخبرة الاستثمارية.

يشترط اجتياز العميل للفحص الخاص بالسجل الائتماني.

أن لا يزيد طلب التمويل عن مبلغ 40,000,000 ريال سعودي كحد أقصي.

طريقة التقديم بتمويلات دراية

تمكّن منصة دراية جميع العملاء من الحصول على التمويل الذي يرغبون به وتحدد مبلع التمويل المناسب لهم، على أن يتم الدخول إلى منصة دراية، والتعرف على شروط التسجيل الخاصة بالحصول على تمويل استثماري من دارية، ومعرفة كافة التفاصيل التي تخص طلب التقديم ومعرفة المستندات المطلوبة.

رقم منصة دراية بالسعودية

يمكن بكل سهولة التواصل مع مركز خدمة العملاء منصة دراية بواسطة الهاتف وذلك خلال أوقات العمل الرسمية التي تكون مدار الساعة طوال الأيام المخصصة للتداول بداية من الساعة 9 صباحًا و حتي الساعة 12 مساءً، ويمكن لأي عميل الاتصال علي الرقم التالي 920024433، ويمكن الاتصال من خارج المملكة العربية السعودية على الرقم التالي +966112998000، ويمكن التواصل مع الدعم بشكل إلكتروني من خلال عنوان البريد الإلكتروني التالي/ [email protected]