موعد أذان المغرب خلال شهر رمضان ١٤٤٣ بالسعودية

يبحث الكثيرين من مواطني المملكة العربية السعودية عن موعد أذان المغرب في رمضان، وشهر رمضان في المملكة له شكل وطعم جميل وخاصة في ممارسة العبادات والشعائر الدينية، لأن المملكة تحتوي على أطهر البقاع المقدسة في العالم الإسلامي، ويأتي إليها المسلمون من جميع الدول الإسلامية لزيارة بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف، سواء كان المقصد من الزيارة هو العمرة أو حج بيت الله الحرام.

موعد أذان المغرب بالسعودية

وينتظر المسلمون توقيت أذان المغرب في شوق ولهفة لكي يرون عطشهم ويتناولون الوجبات بعد يوم طويل من الصيام، وتكثر خلال هذا الشهر الكريم موائد الرحمن، ويزيد فيه الخير كثيراً، ويقوم الناس خلاله بعمل الموائد الرمضانية، وتجتمع فيه الأسر حول مائدة واحدة، فهو الشهر الذي يجتمع في المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في توقيت واحد لكي يتناولون وجبة الإفطار.

توقيت أذان المغرب بالسعودية في رمضان

يبحث المواطنين السعوديين عن موعد أذان المغرب لمعرفة موعد الإفطار، وسوف نتعرف معكم على المواعيد وهى كما يأتي:-