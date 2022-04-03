سلفتك فورى خلال 24 ساعة بدون تحويل الراتب وباسهل الشروط والمتطلبات

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سلفتك فورى خلال 24 ساعة بدون تحويل الراتب ، تمويل شخصي بإيداع نقدى سريع ، تم تصميمه بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية ، بهدف تلبية الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين ، حيث يمكن الاستفادة من هذه السلفة بأقل دخل شهري لطالب التمويل وبأسهل الشروط والمتطلبات ، وقد جاء هذا المنتج كواحد من أهم البرامج التمويلية التي توفرها منصة سلفة الإلكترونية للأفراد داخل المملكة العربية السعودية. برنامج التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية منصة سلفة الإلكترونية منصة سعودية مصرحة من البنك المركزي السعودي ساما.

تقدم منصة سلفة الإلكترونية التمويل الشخصي بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية تحت رقابة البنك المركزي.

تهدف منصة سلفة الإلكترونية من خلال هذا البرنامج إلي خدمة الاحتياجات المالية الطارئة للمواطنين في المملكة العربية السعودية.

يمكن لطالب التمويل الحصول على مبالغ مالية تبدأ قيمتها من 1000 ريال سعودي ، وتصل حتي 5000 ريال سعودي وذلك من خلال برنامج التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية.

توفر منصة سلفة الإلكترونية برنامج التمويل الشخصي بهامش ربح تنافسي.

يمكن للعميل الاستفادة من هذه السلفة المالية النقدية بدون الحاجة إلى تحويل الراتب الشهري له.

تعمل منصة سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية علي سرعة إيداع مبلغ السلفة في حساب العميل.

إجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء للحصول على مبالغ التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية.

موافقة سريعة وفورية من منصة سلفة الإلكترونية علي طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب المتاح لدي المنصة.

فترات للسداد ميسرة ومجدولة تساعد العميل علي سداد مبلغ السلفة علي دفعات تتناسب مع الدخل الشهري له. شروط الاستحقاق الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية يشترط عند التقدم بالطلب أن يكون طالب التمويل من المواطنين السعوديين.

الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 23 سنة والحد الأقصى لعمر طالب التمويل هو 60 سنة ، ويشترط أن يكون العميل كامل الأهلية عند طلب تمويل منصة سلفة لقطاع الأفراد بالمملكة.

الدخل الشهري لطالب التمويل يجب أن يكون لا يقل عن 5000 ريال سعودي ، وذلك عند التقدم بطلب تمويل منصة سلفة بدون تحويل الراتب.

الحد الأدنى لمدة الخدمة في وظيفة القطاع الحكومي هى ثلاثة أشهر وذلك لاستكمال طلب تمويل منصة سلفة الإلكترونية بدون تحويل الراتب.

أما إذا كان طالب التمويل من موظفي القطاع الخاص بالمملكة ، يشترط أن يكون الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو ستة أشهر وذلك عند طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية. عمر شويل - جدة سلفتك فورى خلال 24 ساعة بدون تحويل الراتب وباسهل الشروط والمتطلبات - ثقفني

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