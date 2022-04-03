نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشروط الواجب توافرها لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي للموظف بالمملكة في المقال التالي
في الفترة الأخيرة أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن كيفية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور في السعودية، وهذا لجميع المواطنين السعوديين المستفيدين بالمملكة، وأضاف إلى ذلك أن نقوم بعرض شروط الاستحقاق لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة، ولذلك توضح الوزارة على أن سوف يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي بعد التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور بشهر واحد فقط، وأضاف إلى ذلك أن نعرض الشروط الهامة للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور في السعودية.
خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي :
- يجب على المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالمنصة للدعم والحماية الاجتماعية.
- يجب بعد ذلك تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به، في حالة عدم وجود حساب من قبل يجب الضغط على أيقونة “تسجيل جديد”.
- يجب على المستفيد إدخال جميع البيانات التي تتعلق بكل دقة سوا كان رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال وهكذا.
- سوف يتم إرسال رسالة تحمل كود التحقق.
- يجب إرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة وإرسالها.
الشروط الأساسية لاستحقاق راتب الضمان الاجتماعي :
- يجب على المستفيد أن يكون سعودي الجنسية.
- يلزم على المستفيد أن يكون مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السعودية.
- إذا كان المتقدم ليس لديه دخل مادي أو أي مصدر حقيقي يستند عليه.
- في حالة المتقدم لديه حساب جاري داخل أحد البنوك.
- يجب على المستفيد أن ألا يكون صاحب أملاك سوأ كانت مدنية أو زراعية أو عقارات.
- يجب على المستفيد لا يكون لديه اي سجل تجاري وبطاقة ضريبية.
- يلزم على المرأة المطلقة يجب أن تكون منفصلة عن أسرتها.
- يجب أن يكون كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاماً.
- يلزم على المستفيد أن يكون حامل بطاقة التنقل داخل السعودية.
وقد تجد الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة توضح على أن يكون موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ بعد التسجيل بشهر على الأقل، حيث أن إيداع المبالغ المالية داخل الحسابات البنكية للمستفيدين بعد أسبوع على الأقل من وقت إرسال رسالة القبول.
شروط الضمان الاجتماعي للموظف :
- يجب أن لا يتجاوز الدخل الشهري للموظف كحد ادنى لمعاش الضمان الإجتماعي.
- يجب على المستفيد عدم اشتراك الموظف داخل أحد مؤسسات التأمينات الاجتماعية بالمملكة.
- يجب على المستفيد أن لا يستفيد من أي منشأة حكومية على الإطلاق.
- يجب على المستفيد الموافقة على خصم حوالي 50% من معاش الموظف الشهري.
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