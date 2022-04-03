نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف مكرمة ملكية للضمان الاجتماعي المطور 1443 معونة شهر رمضان 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة صرف مكرمة ملكية لمستفيدي الضمان الاجتماعي المطور خلال شهر رمضان الكريم، من أبرز المواضيع التي تشغل عقول السعوديين خلال الفترة الأخيرة، فتلك المنحة الملكية تختلف قيمتها وشروطها لكل أسرة، فهي تمثل دعم مادي للأسر الهدف من خلالها مساعدة تلك الأسر في التغلب على أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان الكريم.

موعد صرف مكرمة ملكية للضمان الاجتماعي 2022

يعرف أن المكرمة الملكية التي تصرف لأصحاب الضمان الاجتماعي تصرف بشكل سنوي، فهي لها موعد ثابت لصرفها وذلك في منتصف شهر رمضان الكريم، وذلك في أواخر الأسبوع الثاني في الشهر، الجدير بالذكر هنا أن منحة العام الماضي تم صرفها كزكاة مال للملك سلمان بن عبد العزيز “بناء على تعليقات بعض المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي توتير الخاص بوزارة الموارد البشرية”، إلا أن منحة هذا العام لا تشتمل زكاة المال.

القيمة المالية للمكرمة الملكية لضمان الاجتماعي

لا يتم تحديد مبلغ محدد للمكرمة الملكية، فهي تختلف طبقاً للحالة المادية لكل أسرة، وعدد أفراد الأسرة، ولكن يمكن التواصل على رقم “19911” لتعرف على القيمة المادية المحددة للمستفيد والمزيد من التفاصيل الخاصة بالمنحة.

قيمة المكرمة الملكية حسب عدد أفراد الأسرة

2000 ريال للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد فقط، وتنطبق عليهم الشروط.

1500 ريال للأسرة المكونة من فردين فقط وتنطبق عليهم الشروط.

1000 ريال للشخص المستفيد من الضمان الاجتماعي بصورة فردية بدون وجود عائلة له.

500 ريال للتابعين في الأسرة.

شروط الحصول على المكرمة الملكية لشهر رمضان 1443

يشترط أن يكون المستفيد سعودي الجنسية. الإقامة في السعودية إقامة دائمة، وعدم مغادرة السعودية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة قبل صرف المكرمة الملكية. أن يكون إجمالي الدخل للفرد المستفيد يقل عن 3000 ريال سعودي. من أهم الشروط أيضاً إلا يكون للمستفيد أي نشاط عقاري أو سجل تجاري باسمه.

وبذلك نكون قد انتهينا من تقديم محتوي مقالنا الخاص بمعونة شهر رمضان الكريم 1443 المقدمة من الملكي سلمان بن عبد العزيز، فقد أوضحنا لكم موعد صرف المنحة وشروط الحصول عليها والقيمة المادية لتلك المنحة، نتمنى أن نكون قد أفدناكم وفي إنتظار تعليقاتكم التي نسعد بها دائماً.