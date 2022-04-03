نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى يفتح سوق الاسهم في رمضان 1443 وموعد إجازة عيد الفطر في السوق السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثيرين حول المملكة العربية السعودية من الأشخاص المستثمرين عن متى يفتح سوق الاسهم في رمضان رغبةً في التعرف على المواعيد الخاصة بفتح وغلق سوف الأسهم خلال شهر رمضان المُبارك لكي يتمكنون من الاطلاع على بدء عمليات التداول خلال هذا الشهر، حيث يُعد من أكبر وأشهر الاسواق المالية على مستوى العالم العربي حيث تم تأسيسه عام 2007.

متى يفتح سوق الاسهم في رمضان

يرغب الكثير من المستثمرين في المملكة العربية السعودية في التعرف على موعد فتح سوق الاسهم فسيفتح في تمام الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 1 مساءً وذلك التاريخ تم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل السوق المالي، كما أعلن عن السوق الرئيسية وأيضًا السوق الموازية وجاءت تلك المواعيد على النحو التالي:

مزاد الافتتاح سيبدأ في تمام الساعة 9:30 صباحًا إلى الساعة 10 صباحًا.

أما السوق المفتوح سيتم افتتاحه في تمام الساعة العاشرة صباحًا وحتى 1 مساءً.

أما مزاد الإغلاق سيكون الساعة 1 مساءً إلى الساعة 1:10 مساءً.

جلسة التداول على السعر الخاص بالإغلاق ستكون في تمام الساعة 1:10 مساءً وحتى 1:20 مساءً.

السوق مغلق من الساعة 1:20 لـ 2 مساءً.

أوقات الدوام في رمضان

الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية حددت مواعيد العمل والتي جاءت على النحو التالي في الجدول الآتي:

موعد إجازة عيد الفطر في السوق السعودي

بالتزامن مع بداية شهر رمضان المُبارك بدأت مرحلة البحث من قبل الكثيرين حول المملكة عن الموعد المُقرر الخاص بالإجازة سيكون في 28 من أبريل الموافق يوم الهميس وسوف تستمر الإجازة لمدة 12 يوم، وسوف يكون الموعد الجديد للتداول في السعودية يوم 8 من مايو الموافق الأحد 2022.

رابط الاستعلام عن إجازات سوق الأسهم

لكي تتمكن من الاستعلام عن إجازات سوق الأسهم في السعودية لابد من التوجه مباشرة إلى الرابط الرسمي وهو saudiexchange.sa واتباع باقي التفاصيل التي تخص الدخول لكي تتعرف على كافة الإجازات الخاصة بالسوف، أنما بالنسبة لايام العمل لسوف الأسهم فيكون من الأحد وحتى يوم الخميس من كل أسبوع، حيث يتم إغلاق في يوم الجمعة والسبت ولكن يتم الحصول على إجازات وعطلات رسمية في المملكة العربية السعودية.