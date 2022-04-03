نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وظائف قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي لحملة الثانوية وزارة الدفاع في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، أعلنت عنها وزارة الدفاع بالمملكة للأشخاص الراغبين في شغل وظائف في قوات الدفاع الجوي. هذا ويقدر عدد الوظائف المعلن عنها بخمسة وثلاثون وظيفة شاغرة، وهي موجهة لحاملي شهادة الثانوية العامة فأعلى. وسيكون ذلك وفق برامج التعاقد المباشر للمساندة في كل من مكة المكرمة والرياض في مجالات الوظائف الإدارية والهندسية والتقنية والفنية والتعليمية، مع العلم بأنه لا يشترط أن يكون المتقدمين من ذوي الخبرة في هذه الوظائف، إلى جانب ذلك فقد تمّ فتح أبواب تقديم وظائف الدفاع الجوي بداية من تاريخ 02 رمضان 1443 الموافق 03 أبريل 2022، وسيستمر إلى غاية تاريخ يوم الخميس06 رمضان 1443الموافق 07 أبريل 2022، وسنتحدث عن تفاصيل هذه الوظائف وطريقة التقديم لها من خلال مقالنا، تابعوا معنا.

وظائف قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي

تم الإعلان عن فتح أبواب تقديم وظائف قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من طرف وزارة الدفاع السعودية، وهذا بداية من تاريخ اليوم الثاني من شهر رمضان 1443، وسيستمر إلى غاية تاريخ اليوم السادس من الشهر، ويمكن التقديم إلى الدفاع الجوي الملكي السعودي وظائف من خلال رابط وزارة الدفاع، مع العلم بأنه يجب على كل المتقدمين أن يكونوا حائزين على الشروط المطلوبة.

قوات الدفاع الجوي

تجدر الإشارة لمن يرغبون في التقديم على وظائف قوات الدفاع الجوي بأنه قد تم تحديد مسميات الوظائف المعلن عنها من طرف وزارة الدفاع، وهي: وظيفة صناعي، إلكترونيات، وظيفة مركبات، مهندس ميكانيكا، بالإضافة إلى ذلك هناك وظيفة صيانة ومعدات، فني ميكانيكا، وبالنسبة للوظائف التعليمية هناك وظيفة للغة الإنجليزية، كذلك أخصائي إدراج بيانات، ووظيفة ترجمة وتحليل بيانات مالية.

شروط وظائف قوات الدفاع الجوي

حددت وزارة الدفاع أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين للوظائف المعلن عنها ضمن وظائف الدفاع الجوي، وأول شرط نذكره لكم هو أن يكون المتقدم حاملا للجنسية السعودية، مع ضرورة أن يكون حاصلا على المؤهل العلمي المطلوب لشغل الوظيفة. كما يجب أنيتحلى بحسنالسيرة، وألا يكون قد سبق وحكم عليه بحد شرعي أو قام بأمر يخلّ بالشرف والأمانة العامة.

بالإضافة إلى ذلك من شروط وزارة الدفاع وظائف، لا يجب أن يكون المتقدم متقاعدا من وظيفة أو سبق وتم فصله لأسباب تأديبية. إلى جانب ذلك يجب أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبار بنجاح، مع الكشف الطبي المفروض من الجهات المعنية. كما يجب أن يرفق الهوية الوطنية الخاصة به مع المؤهلات العلمية، وفي حال كان حاصلا عليها من خارج المملكة يجب أن يقوم بمعادلتها، مع ضرورة التحقق من صحة البيانات.

طريقة الدفاع الجوي تقديم

يستعلم المواطنون عن طريقة تقديم الدفاع الجوي الملكي السعودي وظائف. ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد بأن تاريخ تأسيس الدفاع الملكي يعود إلى سنة 1930 بالرياض. وهي تعمل على مقاومة المخاطر التي قد تهدد أمن المملكة، ومن بين مرافقه مدرسة ومركز التأهيل العسكري للطلاب. وهو يؤهلهم في التخصصات الإدارية والفنية، ويتم التقديم لهذه الوظائف من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: يجب أن يقوم المتقدم بالدخول إلى موقع وزارة الدفاع السعودية من خلال الإنترنت.

ثانيا: بعد ذلك ينقر على زر التقديم على الوظائف، ثم يحدد القسم الذي يوافق المؤهل الدراسي الخاص به.

ثالثا: في الخطوة الموالية يتعين عليه أنيقوم بكتابة كل المعلومات الخصية المطلوبة في الأماكن المخصصة لها، مع ضرورة التحقق من صحة المعلومات.

أخيرا ينقر على زر تقديم التقديم من خلال الموقع، وبهذا يكون قد أتم تسجيله بنجاح.

المستندات المطلوبة لتقديم في وظائف الدفاع الجوي الملكي السعودي

تجدر الإشارة إلى أنه هناك مجموعة من المستندات اللازمة التي يجب أن يوفرها المتقدم. وهي: الهوية الوطنية الخاصة بمقدم الطلب في السعودية. كذلك يجب أن تتم الإشارة إلى المؤهل العلمي الخاص بالمتقدم على أن يطابق التخصصات المطلوبة. وإن كنت له شهادة صادرة من خارج المملكة العربية السعودية. فيجب أن تتم معادلتها، مع العلم بأنه يجب أن يقوم بإرفاقها بصيغة PDF.

بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية المقال الذي خصصناه لموضوع وظائف قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي. والتي أعلن عنها مؤخرا من طرف وزارة الدفاع السعودية،كما ذكرنا لكم شروط الدفاع الجوي تقديم وكيفية التسجيل في الوظائف المتاحة.