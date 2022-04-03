نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المرور السعودي يوضح حقيقة تقليل وخفض المخالفات المرورية في شهر رمضان 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حقيقة تقليل وخفض المخالفات المرورية، المرور السعودي حسم الجدل القائم بين المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي وحسم الجدل حول أشعة تقليل أو خفض المخالفات بسبب حلول شهر رمضان المبارك، وبين عبر الصفحة الرسمية له الرد علي تساءل بعض المتابعين عن خفض قيمة المخالفات وتقليلها، وتم الرد من قبل الجهات العاملة انه لا يوجد إلغاء أو تخفيض أو تقليل علي المخالفات المرورية.

ونوهت علي كافة المواطنين والمقيمين بالمملكة من ضرورة تجنب المخالفات، وأكدت أن تلك الصفحات أو المواقع التي تداولت مثل ذلك الخبر ما هي ألا شائعات يتم بثها بهدف الترويج لهم، وعند صدور أي خبر يخص المرور السعودي سيتم تدوينه في بيان رسمي عبر صفحتها الرسمية، ونوهت علي المواطنين عدم الانسياق وراء خبر تقليل وخفض المخالفات المرورية.

حقيقة تقليل وخفض المخالفات المرورية

بعد تداول خبر تقليل وخفض المخالفات المرورية بسبب حلول شهر رمضان؛ تكاثرت الاستفسارات من قبل الأشخاص حول كيفية معرفة تفاصيل المَخالفات المَرورية برقم الهوية، وتم تداول استفسار اخر حول مخالفات الهواتف أثناء السير وهل يوجد تقسيط للمخالفات، والعديد من الاستفسارات وأكدت المرور السعودية من ضرورة سداد قيمة المَخالفات المَرورية، ونوهت لعدم استخدام الجوال أثناء القيادة وعدم الانسياق وراء الشائعات الزائفة، واكد المرور أن إلغاء أو تقَليل وخَفض المخَالفات في نظام ابشر غير صحيح، ولن يصدر تعميم أو قرار من الجهات الحكومية حتي وقتنا الحالي.

جدول المخالفات المرورية الجديد

برنامج المخالفات المرورية الجديد والمعلن من قبل إدارة المرور في المملكة، والذي تم إنشائه لتعريف السائقين بالمخالفات المرورية، وذلك لردع كل من يجرؤ على مخالفة القوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، ويتضمن جدول المخالفات المرورية الجديد التالي:

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة

يرغب الكثير من الناس في معرفة كيفية التعرف على المخالفات المرورية برقم اللوحة وكذلك كيفية الاعتراض على المخالفة، والتي سنحرص على عرضها بطريقة سهلة من خلال تتبع الخطوات التالية:

ستحتاج أولاً تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الداخلية السعودية.

ثم الضغط على خانة الاستفسارات الإلكترونية.

ثم اضغط على تبويب المرور.

ستظهر الآن أمامك قائمة اختر التحقيق في المخالفات المرورية.

في الخطوة التالية، ستحتاج إلى إدخال رقم لوحة الترخيص أو رقم التعريف بشكل صحيح.

ثم تحتاج إلى كتابة رمز التأكيد الذي يظهر أمامك على الشاشة.

ثم الضغط على كلمة “تحقيق في المخالفات المرورية”.

بعد ذلك ستظهر أمامك جميع التفاصيل المتعلقة برقم لوحة المركبة والمخالفات المرورية المختلفة.

هذا وقد نوهت المرور انه يتم تقديم اعتراض علي المخالفات المرورية من خلال منصة أبشر الإلكترونية، واتباع خطوات تقديم الاعتراض من خلال تدوين بيانات العميل بشكل صحيح.

في النهاية وضحنا كافة التفاصيل المتعلقة بحقيقة تقليل وخفض المخالفات المرورية بسبب حلول شهر رمضان المبارك، ونوهت المرور السعودي إلي عدم الانسياق وراء الشائعات الخادعة.