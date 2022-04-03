نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف مكرمة رمضان في السعودية وما هي قيمتها وشروط الحصول عليها بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف مكرمة رمضان هو أحداهم الموضوعات الشائكة التي تشغل بال العديد من المواطنين السعوديين من الفئات المتوسطة والأكثر احتياجاً. حيث تقوم وزارة الضمان الإجتماعي بتقديم الدعم المالي للأسر الفقيرة والمتوسطة وذلك بناء علي أوامر خادم الحرمين الشريفين. حيث تسعي المملكة العربية السعودية دائما علي توفير الدعم المالي والمادي للأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً بالمملكة, فيقوم الكثير من الملوك والأمراء بزيادة هذا الدعم خلال الشهر الكريم لتوفير احتياجات الناس وفك كروبهم ونيل الثواب الأكبر خلال شهر رمضان الكريم. والحقيقة لم تكن مكرمة رمضان هي الوحيدة التي تقوم المملكة بها ولكنها تنفذ العديد من برامج الدعم والتي منها برامج الدعم السكني الأرامل والمطلقات وذلك علي سبيل المثال لا الحصر. وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل موعد صرف مكرمة رمضان لهذا العام, كما سيتم تناول تفاصيل الشروط وقيمة المكرمة خلال السطور القليلة القادمة.

موعد صرف مكرمة رمضان بالسعودية

أوضح الضمان الإجتماعي عن موعد صرف المكرمة خلال شهر رمضان وقد أعلنت أنه سيتم صرف المكرمة هذا العام خلال الأسبوع الثاني من شهر رمضان علي الأسر الأكثر احتياجاً في المملكة ولكن وضعت بعض الشروط والضوابط التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه, ولعل من هذه الشروط الأتي:

شرط أساسي أن تكون الأسرة سعودية الجنسية.

ألا يزيد الدخل الشهري للرغب في الحصول علي المكرمة عن (3000) ألاف ريال سعودي شهريا.

ألا يكن لدي الراغب في الحصول علي المكرمة أي سندات مالية أو عقارات.

أن يكون من المقيمين في المملكة العربية السعودية.

ما هي قيمة مكرمة رمضان المقررة من الضمان الإجتماعي

حددت الضمان الإجتماعي أن قيمة المكرمة ثابتة ولا تتغير ولكنها تختلف طبقاً لعدد الأفراد المستفيدين في الأسرة, فإذا كانت الأسرة مكونة من (1) فرد فيكون القيمة (1000) ألف ريال سعودي, أما إذا كانت الأسرة عبارة عن فردين فتكون القيمة (1500) ريال سعودي, أما إذا كانت الأسرة (3) أفراد فتكون القيمة (2000) ريال سعودي.

كما تم إيضاح أنه يمكن القيام بالاستعلام عن مكرمة رمضان من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والدخول إلي الحقل الخاص بمكرمة رمضان, ثم القيام بإدخال رقم الهوية الوطنية والضغط علي كلمة استعلام.