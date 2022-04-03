شروط وطريقة الحصول على التمويل الشخصي من شركة التيسير السعودية بدون تحويل راتب أو كفيل

تعتبر شركة التيسير من إحدى أهم الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية واستطاعت أن تحقق نجاح كبير في الفترة الأخيرة كما قدمت الكثير من الخدمات التمويلية إلى المواطنين بالمملكة العربية السعودية ومن بينهم التمويل الشخصي وهو عبارة عن إيداع نقدي تصل قيمته إلى 100 الف ريال سعودي وذلك بعد الحصول على موافقة فورية من قبل الشركة ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم كل ما يخص التمويلات المقدمة من شركة اليسر.

شروط طلب التمويل من شركة اليسر

قامت شركة اليسر بالإعلان عن مجموعة من الشروط التي يلزم توافرها من أجل طلب التمويل من شركة اليسر وتلك الشروط هي كلًا من التالي:

يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية كما يجب أن يكون مقيم إقامة في المملكة العربية السعودية. كما يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول على التمويل عن واحد وعشرين عام كما يجب ألا يزد عمره عن ستين عام وذلك بعد موافقة شركة التيسير للتمويل في المملكة العربية السعودية. يلزم ألا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن خمسة آلاف ريال سعودي. يحتاج التمويل إلى فترة عمل ملائمة لا تقل عن ستة أشهر وبالتالي يتم الحصول على الموافقة الفروية التي تحتاج إليها الشركة.

مميزات الحصول على تمويل شخصي من شركة اليسر

قامت شركة اليسر بتوفير تمويل شخصي ويتسم ذلك التمويل بالكثير من المميزات التي من بينها كلًا من التالي:

لا يحتاج المتقدم بطلب التمويل الشخصي من التيسير نهائيًا إلى تحويل الراتب. كما لا يحتاج المتقدم إلى كفيل أو ضامن.

توفر الشركة تمويل فوري وأون لاين حسب ما يناسبك. تصل فترة الأقساط إلى خمسة سنوات. يتوافق التمويل الشخصي المقدم من شركة التيسير مع كافة أحكام الشريعة الإسلامية.

خطوات الحصول على التمويل الشخصي من شركة التيسير