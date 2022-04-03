نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 60,000 ريال قرض آهل بدون فوائد بالتقسيط بدون كفيل لدى بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي
وفر قرض آهل السعودي بالمملكة العديد من الخصائص التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين الراغبين في طلب قرض ميسر بدون فوائد مالية عليه فهو كمثل القرض الحسن بدون دفع أي هامش ربح على المبلغ التمويلي الذي يبدأ من 18 ألف ريال سعودي حتى 60 ألف ريال سعودي تحت ضوابط وشروط معلنة لدى بنك التنمية الاجتماعية المعروف سابقًا بأسم بنك التسليف السعودي في الأعوام السابقة حيث يتم التقديم عبر الإنترنت للحصول على طلب تمويل بدون فوائد بالتقسيط الشهري الميسر لمدة 60 شهر على الأكثر بموافقة أحكام الشريعة الإسلامية داخل أراضي السعودية لدى موقع بنك التنمية الاجتماعية كما يمنح الموظفين السعوديين بالقطاع الحكومي مزايا إضافية عند طلب منتج آهل من البنك.
أهم شروط الحصول على قرض آهل بدون فوائد لدى بنك التنمية الاجتماعية
يحتاج قرض آهل بعض الضوابط والمتطلبات اللازمة للموافقة على طلب التمويل بدون فوائد مالية بالتقسيط شهريًا حتى خمسة سنوات على الأكثر كما يمتاز التمويل بالكثير من المزايا التمويلية الهامة التي يمكن تحقيقها إلا بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة كما يلي بالتفصيل الآن:
- يطلب قرض منتج آهل أن يكون المتقدم يبلغ من العمر على الأقل 18 عام إلى 70 عام للموافقة على طلب التمويل لدى بنك التنمية الاجتماعية في المملكة.
- كذلك لابد من إحضار موافقة الكفيل الغارم السعودي بالمملكة العربية السعودية طبقًا لتعليمات البنك في نموذج 105 أي توفير موافقة الكفيل لجميع العملاء المتقدمين لطلب قرض آهل ماعدا موظفي الحكومة السعودية غير مطلوب منهم ذلك.
- توفير كذلك دخل شهري ثابت لا يزيد عن 12,500 ريال سعودي للموافقة على طلب تمويل منتج آهل السعودي بالمملكة العربية السعودية.
أهم المزايا التمويلية المتاحة لدى قرض منتج آهل السعودي بالسعودية
- تمويل منتج آهل السعودي بدون كفيل غارم لجميع المواطنين السعوديين العاملين في القطاع الحكومي بالمملكة.
- كذلك التمويل بالتقسيط الشهري الميسر لمدة خمسة سنوات على الأكثر بموافقة بنك التنمية الاجتماعية في السعودية.
- إيضًا التمويل بدون الحاجة إلى دفع رسوم إدارية لدى منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية.
- بنك التنمية الاجتماعية يقدم تمويل إسلامي متوافقًا مع معايير الشريعة الإسلامية داخل أراضيها.
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