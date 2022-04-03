تحديث بيانات موظفي الصحة hsp.moh.gov.sa عبر رابط تسجيل وزارة الصحة السعودية والتي يسعى إليه جميع موظفي الوزارة إلى تحديث بياناتهم لضمان الانتقال الإلكتروني لهم للمنصة الموحدة وضمان الحصول على خدمات الوزارة التي يستفيد منها الموظفين بشل اسرع واكثر سهولة ودقة عالية في التسجيل والاستعلام.

تحديث بيانات موظفي الصحة hsp.moh.gov.sa الخدمات الإلكترونية وإنشاء حساب جديد

تقوم وزارات وهيئات المملكة بتحديث بيانات العاملين فيها وذلك لضمان الانتقال الإلكتروني لبيانات المستخدمين إلى المنصات الأحدث التي ترتبط بالمنصة الرئيسية وقاعدة البيانات للعاملين بالقطاع الحكومي بالمملكة، منصة أبشر الإلكترونية، ويتم التقديم بالطريقة الاسهل على الإجازات والاستعلام عن الرواتب والبدلات والتنقلات للموظفين من منشأة طبية إلى منشأة أخرى، ويتم الاستفادة من جميع الخدمات الخاص بالوزارة بالطريقة السهلة والسريعة عبر الحساب الجديد الذي تم إنشاؤه على المنصة.

خدمات وزارة الصحة بالمملكة

توفير حجز بالمراكز الخاصة بالرعاية الصحية.

الاستعلام الإلكتروني عن حالة طلبات وزارة الصحة من طلبات العلاج بالداخل أو الخارج.

يتم توفير خدمة تذكير ولي أمر الطفل بمواعيد الحصول على اللقاحات عند اقتراب الموعد.

تقوم بتوفير تقديم طلب العمل في وزارة الصحة في العديد من التخصصات الطبية أو الإدارية.

يتم توفير الخدمات التي يحتاجها الموظف بالقطاع الصحي وكذلك المواطن.

إنشاء حساب جديد على رابط وزارة الصحة

يتم الدخول على الصفحة الرئيسية لوزارة الصحة . قم بتسجيل عضوية جديدة بالمنصة. يتم تسجيل المعلومات اللازمة (الاسم – رقم الهوية – رقم الهاتف النقال – البريد الإلكتروني) تصل للمستخدم رسالة فيها الرقم السري الذي يمكن استخدامه فيما بعد لتسجيل الدخول.

كيفية تحديث بيانات حسابي على منصة وزارة الصحة