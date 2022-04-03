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عمر شويل - جدة هل يصرف بدل غلاء المعيشة في رمضان من الأسئلة الشائعة التي يقوم بتقديمها المشمولين بصرف المبالغ المقررة للبدل في سنوات مضت أو الراغبين في صرفها من جديد، وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة بمباشرة حالة المواطنين وطلباتهم عبر خدمة العناية بالعملاء وتحديد المواعيد المناسبة للصرف والقيمة المستحقة للمواطنين وخاصة في شهر رمضان.

“هل يصرف بدل غلاء المعيشة في رمضان” كم يبلغ هذا البدل hrsd.gov.sa الفئات المشمولة

يعتبر بدل غلاء المعيشة من الأشياء الهامة للحفاظ على مستوى معتدل للدخل الشهري للأسرة السعودية، وتقوم المملكة بدراسة جيدة حسب إحداثيات لمنظومات الدعم المجتمعية مقارنة بدخل المملكة وعائدات النفط والعديد من العامل التي تؤثر على تقديم عدد من الخدمات أو رفعها، كما تقوم المملكة باختيار التوقيتات اللازمة لنزول الدعم للأفراد أو العالين أو الفقراء، وكذلك العاملين أو المتقاعدين.

قيمة بدل غلاء المعيشة (القديم)

1000 ريال للعاملين المدنيين.

500 ريال على المعاش التقاعدي للمؤسسة العامة للتقاعد.

500 ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الفئات المستحقة للدعم في منظومة الدعم شروط استحقاق صرف المبالغ المقررة المتقاعدين أو الذين بلغوا مرتبة المعاشات بقيمة تصل إلى 192 مليار ريال.

مساعدات مالية بقيمة 2 مليار ريال.

مستفيدي الضمان الاجتماعي بقيمة 1.400.000 أو يزيد على الرواتب.

المواطن الذي لديه تراكم في فواتير الكهرباء بتوزيع دعم يصل إلى 104 مليار ريال. أن يكون المواطن من الجنسية السعودية.

الا يزيد الراتب الذي يتقاضاه شهريا لغير المتزوج عن 3000 ريال ولا يزيد

للمتزوج عن 8600 ريال.

لا يقل عمر المتقدم عن 35 عام.

توقف صرف بدل غلاء المعيشة في 2020

جاء قرار من خادم الحرمين الشريفين في 2020 بإيقاف صرف بدل غلاء المعيشة ورفع القيمة المضافة ،من 5% وحتى 15%، وعودة صرف المكرمة الملكية لفئات المجتمع، وكان ذلك بسبب تراجع في عائدات البترول ورفع الإنفاق الحكومي بما يرهق ميزانية المملكة.

هل يصرف بدل غلاء المعيشة في رمضان

من الأسئلة الهامة التي يتبادلها النشطاء على تويتر ويقوم المحتاجين في المملكة بإرساله عبر رسائل واتصالات خدمة العملاء بوزارة التنمية الاجتماعية، حيث يشبه بدل غلاء المعيشة مقطوعة الضمان الاجتماعي، حيث قامت المملكة بالالتزام بصرفهما في سنوات مضت ثم توقف صرفهم بشكل مفاجئ، إلا أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت أنها لم توقف المساعدة المقطوعة وأن التسجيل فيها مستمر إلا أنها لم تقم بتحديد موعد الصرف، بينما لم تعلن اخبار عن بدل غلاء المعيشة، حيث يعتبر هذا الطلب تحت الدراسة وفق عدد من العوامل والمقومات.

“هل يصرف بدل غلاء المعيشة في رمضان” سؤال تداولته وسائل التواصل وبوابة الاتصال والاستعلام في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأرقام الاتصال المباشر بالوزارة 19911، كما يبحث المواطنين عن قيمة الأموال النقدية hrsd.gov.sa وما هي الفئات المشمولة، ويكون السؤال الأكثر تدولا هل تعود أموال بدل غلاء المعيشة من جديد بعد أن توقفت لأكثر من عامين، منذ عام 2020، وما هي الفئات المشمولة

يتابع المواطن السعودي في كافة المحافظات ومن كافة الفئات، من العاطلين أو مستفيدي الضمان الاجتماعي والتأهيل الشامل وأيضا لصالح المتقاعدين وغيرهم التعرف على إمكانية سماح المملكة بعودة بدل غلاء المعيشة من جديد وصرفه للمواطنين بعد توقف لعامين كاملين، ويستمر دراسة المملكة لإمكانية العودة من جديد مع توقع قرارات وزارية جديدة حول صرف البدل خلال الأيام القليلة المقبلة.