نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواقيت الصلاة في الرياض اليوم الأحد 3 أبريل 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواقيت الصلاة في الرياض اليوم الأحد 3 أبريل 2022، الموافق 2 رمضان 1443 هجري، حيث يرغب عشرات الآلاف من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية في التعرف على موعد الأذان خاصة أذان الفجر والمغرب، جدير بالذكر بأن هناك اختلاف في مواقيت الصلاة في المملكة حيث يختلف الوقت بفارق بسيط من مدينة إلى مدينة أخرى، وفي سطور هذا المقال نستعرض لكم عبر ثقفني، توقيت الصلاة اليوم في الرياض، كما نقدم لكم دعاء اليوم الثاني من شهر رمضان الفضيل.

مواقيت الصلاة في الرياض اليوم الأحد 3 أبريل 2022

تعرف على موعد جميع الصلوات اليوم الأحد الثاني من رمضان المبارك لعام 2022، حيث يكون موعد أذات المفرب في تمام الساعة 5.43، وموعد أذان الظهر عند تمام الساعة 11.56، وتوقيت أذان العصر في تمام الساعة 3.24، وموعد أذان المغرب في الساعة 6.10، ويكون أذان العشاء عند تمام الساعة 7.40، ونذكركم بدعاء الإفطار، عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: (كانَ النَّبيُّ – صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ – إذا أفطرَ قال: ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ وثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ).

دعاء اليوم الثاني من رمضان

مع دخول اليوم الثاني من شهر رمضان الكريم، تكثر نسبة البحث من قبل المسلمين الصائمين، وذلك للتعرف على الأدعية المفضلة والمحببة في هذا اليوم، وهناك العديد من الأدعية التي يمكن لكم أن تدعو الله بها، كما لا تقتصر أدعية رمضان على الأدعية التي وردت في السنة، بل يجوز لك أن تدعو لنفسك ولأسرتك ما تشاء من الأدعية، ومن المحبب أن تكون أدعية بداية رمضان في طلب المسلم من ربه القدرة على الطاعات، كما يطلب من الله أن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة له، وعن دعاء اليوم الثاني من رمضان “اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين”

بدأ شهر رمضان 2022، يوم السبت, 2 أبريل 2022، ومن المقرر أن ينتهي يوم الأحد بتاريخ 1 مايو 2022، حيث سيكون عدد أيام صيام شهر رمضان 30 يوما، وفي اليوم الاول من رمضان كانت مدة النهار 13 ساعة و45 دقيقة، وكان أذان الفجر في الساعة 4.25 دقيقة فيما كان موعد أذان المغرب في الساعة 06.10، وفي اليوم الثلاثون من رمضان يكون توقيت أذان الفجر في الساعة 3.54، بينما يكون توقيت أذان المغرب في الساعة 6.23، حيث تكون مدة النهار 14 ساعة و26 دقيقة.