نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط السيارات شانجان ايدو تريند 2022 ارخص سيارة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا تزال شانجان ايدو تريند 2022 هي أرخص سيارة في السعودية وبالرغم من أنها تنتمي إلى فئة السيارات الصغيرة إلا أنه يمكن الحصول عليها ضمن عروض تقسيط السيارات الجديدة سواء ضمن عروض تقسيط بدون مقدم أو تقسيط 600 ريال شهريًا حيث إن هذه السيارة تتميز عن غيرها من السيارات الصينية وكذلك تتفوق على سوزوكي ديزاير التي تعتبر أرخص سيارة يابانية في السعودية وفي جميع الأحوال فإن هناك العديد من المواصفات التي يبحث الكثير عنها عند قرار شراء سيارة جديدة وبالرغم من التحفظات التي تجعل البعض متخوفًا من شراء السيارات اليابانية إلا أنها مناسبة بشكل عام إذا ما وضعنا السعر في الحسبان.

مواصفات شانجان ايدو تريند 2022

تأتي شانجان ايدو 2022 بلس بمحرك سعة 1.6 لتر رباعي الاسطوانات V4 مزودة بـ16 صمامًا. وبقوة حصانية قصوى تصل إلى 128 حصانًا، قادر على توليد عزم دوران أقصى يصل إلى 161 نيوتن في المتر. مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT بنظام الدفع الرباعي مع نمط قيادة عادي. وتتميز هذه السيارة بأنها اقتصادية في استهلاك الوقود. حيث يصل معدل استهلاك الوقود إلى 18.3 كلم/ لتر وهذه ميزة من ضمن المزايا التي تتميز بها هذه السيارة الصغيرة.

سعر شانجان ايدو 2022

ويصل سعر شانجان ايدو تريند بلس موديل 2022 في السعودية إلى 51 ألف ريال بدون ضريبة القيمة المضافة أما بعد إضافة الضريبة المضافة فيصل سعر شانجان ايدو بلس تريند 2022 إلى 58.500 ريال لدى وكيل شانجان في السعودية أما لدى المعارض الأخرى فقد يختلف السعر بالزيادة أو النقصان بحسب عروض تمويل السيارات التي يقدمها المعرض .

تقسيط شانجان ايدو تريند

في الوقت الذي يرى فيه البعض أن هذه السيارة الرخيصة لا تحتاج إلى تقسيط إلا أن البعض الآخر. يرى أنه يمكن الاستفادة من عروض تقسيط السيارات حتى في حالة أرخص سيارة في السعودية التي يمكن الحصول عليها بسعر نقدي بسيط. لكن حتى يمكن الحصول على أفضل عروض تقسيط السيارات يجب وضع عدد من الأمور في الحسبان من بينها عدد الأقساط ومعدل الربح السنوي وقيمة الدفعة المقدمة ودفعة التملك وغيرها من الأمور الأخرى.

عروض السيارات الجديدة

وتشمل عروض السيارات الجديدة كلا من الموديلات السابقة والموديلات الجديدة وهذه العروض هي فرصة جيدة للراغبين في شراء سيارة بالتقسيط حيث يسعى البعض إلى الحصول على سيارة من موديل العام الحالي في الوقت الذي يسعى فيه البعض إلى الاستفادة بهذه العروض وشراء سيارة جديدة خاصة في النصف الثاني من العام حيث يتم تقديم تسهيلات على شراء السيارات بهدف استقطاب أكبر عدد من المشترين.

سعر شانجان ايدو بلس EADO – PLUS Smart 2022

يصل سعر شانجان ايدو بلس EADO – PLUS Smart 2022 في السعودية إلى حوالي 55 ألف ريال غير شامل مبلغ ضريبة القيمة المضافة. ويصل هذا السعر إلى 64 ألف ريال بعد إضافة الضريبة المضافة حيث تأتي السيارة مزودة بمحرك نوع تيربو – GDI بسعة 1.4 لتر وناقل حركة اوتوماتيك 7 سرعات.

محرك ايدو بلس

تم تزويد محرك ايدو بلس 2022 Blue Core بخاصية GDI وبهذا فإن سيارة شانجان هي الطراز الوحيد من فئتها التي تم تزويدها بخاصية GDI المتقدّمة. هذه الخاصية توفّر من استهلاك الوقود بشكل كبير ما يجعلها ميزة إضافية. أما أبعاد السيارة فتأتي في ٤٧٣٠ ملم للطول و١٨٢٠ ملم للعرض في 1505 ملم للارتفاع. وتبلغ قاعدة العجلات ٢٧٠٠ ملم.