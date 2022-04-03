كيفية الاستعلام وسداد فاتورة الكهرباء أبريل 2022 من خلال الشركة السعودية للكهرباء

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عمر شويل - جدة عدد كبير من السعوديون يبحثون عن كيفية الاستعلام وسداد فاتورة الكهرباء أبريل 2022 وذلك عن طريق الشركة السعودية للكهرباء، حيث أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن بدء الاستحقاق لقيمة الفواتير لجميع المنشآت سواء كانت تخص القطاع العام أو تخص القطاع الخاص وتشمل أيضا الأفراد في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وجاء هذا الإعلان بعد إصدار الشركة الفواتير الخاصة بشهر مارس 2022 ثم الاستعداد لبدء طرح فواتير شهر أبريل 2022 حيث يتم تسديد الفواتير إلكترونيا، أي من خلال موقع الشركة الالكتروني.

عدد كبير من السعوديون يبحثون عن كيفية الاستعلام وسداد فاتورة الكهرباء أبريل 2022 وذلك عن طريق الشركة السعودية للكهرباء، حيث أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن بدء الاستحقاق لقيمة الفواتير لجميع المنشآت سواء كانت تخص القطاع العام أو تخص القطاع الخاص وتشمل أيضا الأفراد في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وجاء هذا الإعلان بعد إصدار الشركة الفواتير الخاصة بشهر مارس 2022 ثم الاستعداد لبدء طرح فواتير شهر أبريل 2022 حيث يتم تسديد الفواتير إلكترونيا، أي من خلال موقع الشركة الالكتروني.

الاستعلام وسداد فاتورة الكهرباء أبريل 2022



قد أصدرت الحكومة السعودية قرار يوصي بتخفيض 30% من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية بالنسبة لشهر مارس 2022 وشهر أبريل 2022 وكان هذا القرار تنفيذا لقرار ملكي من جانب الملك سلمان بن عبد العزيز، وقد يصل التخفيض إلى 50% على بعض الفواتير الأخري بالإضافة إلى تم تأجيل سداد فواتير الكهرباء لدي بعض المتعثرين حتي شهر فبراير2022 ومتاح أيضا مد فتره سدادها أو إسقاطها ولكن يحدث ذلك وفقا لطلب من جانب المتعثر حسب وضع كل فرد.

كيف يمكنك سداد الفاتورة برقم المشترك

يمكن لأي مواطن سعودي سداد فاتورة الكهرباء الخاصة به عن طريق بعض الخطوات سوف نشرحها لكم في السطور القادمة:

يمكنك أيضا تسديد فواتير الكهرباء عبر تطبيق الكهرباء والموجود عبر الهواتف الذكية أو المحمولة عن طريق الخصم من رصيدك البنكي أو الدفع من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني.

كيفية رفع التظلمات والشكاوى الخاصة بفاتورة الكهرباء

يمكن لجميع المواطنين السعوديون داخل المملكة العربية السعودية أن يقدموا تظلمات أو شكاوى خاصة بفاتورة الكهرباء لشهر أبريل 2022 عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة السعودية للكهرباء ثم تدخل علي قسم نحن نسمعك كما هو موضح بالصورة القادمة، فالشركة توضح لك إذا كنت غير راض عن الخدمة المقدمة لك، أو كان لديك أي اعتراض أو ملاحظة على الخدمات التي تقدمها الشركة السعودية للكهرباء بإمكانك التقدم ببلاغ عبر احدي الوسائل التالية:

تطبيق الكهرباء

الاتصال على مركز خدمة المشترك علي الرقم 0920001100

الموقع الالكتروني.

حساب العناية بالمشتركين على تويتر.

طرق مختلفة لتجنب أنقطاع الخدمة عن المستهلكين:

قدمت الشركة السعودية للكهرباء طريقتان لتجنب انقطاع الخدمة عن المستهلكين وسوف نوضحهم لكم في السطور القادمة: