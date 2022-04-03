الشروط الواجب توافرها للحصول علي الدعم السكني للنساء وطريقة التسجيل في الدعم السكني

تحرص المملكة العربية السعودية دائمًا على توفير الدعم لمواطنيها وخاصةً للنساء التي تعيش ظروف خاصة كالمرأة المطلقة ولديها أطفال ولا ينفق الأب عليهم، أو هجرهم، والمرأة الأرملة، فتكون الظروف المعيشية صعبة عليهن، لذلك يتم تقديم الدعم وتلبية احتياجاتهم، من خلال توفير دعم سكني للنساء، ولكن من أجل الحصول على هذا الدعم يجب أن تتوافر بعض الشروط وهذا ما سنذكره في مقالنا اليوم ما هي شروط الدعم وكيفية التسجيل للحصول على الدعم.

الشروط المطلوبة للحصول على دعم سكني للنساء

وضعت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط من أجل التسجيل في دعم سكني للنساء، وهناك شروط للمرأة المطلقة وشروط للمرأة الأرملة، وهي ما يلي: –

شروط الدعم السكني للمرأة المطلقة:

أن تكون المتقدمة تحمل الجنسية السعودية.

توفر دخل خاص للمتقدمة.

عدم وجود رغبة لدى المتقدمة في السكن في منزل كان مسجل لديها.

ألا تملك المتقدمة مال يمكنهم من امتلاك منزل أو سكن لها.

لم تحصل المتقدمة على دعم سكني من قبل من قبل وزارة الإسكان.

أن يكون قدم مر عامين من وقت الطلاق.

تكون قد مر عام على مكوثها داخل المملكة العربية السعودية.

شروط الدعم السكني للمرأة الأرملة:

تحمل الجنسية السعودية.

لا يوجد لديها أي رغبة في السكن في منزل ما أو منزل كانت تسكنه من قبل.

ألا تملك أي قيمة مالية كبيرة تمكنها من تملك سكن لها.

عدم حصولها على دعم عقاري من قبل وزارة الإسكان.

مكثت لمدة عام كامل في المملكة العربية السعودية.

أما بالنسبة للنساء المتزوجات فقد أعلنت وزارة الإسكان أن خدمة الدعم غير متاحة لهم، ولكن يتم تقديم الدعم للزوج الغير قادر على توفير سكن.

كيفية التسجيل للحصول على دعم سكني

أتاحت وزارة الإسكان إمكانية التقديم والتسجيل في خدمة الدعم السكني للنساء إلكترونيا، كالآتي: