نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض أهل من بنك التنمية وطريقة التقديم الالكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط قرض أهل من بنك التنمي ؛ حيث تم وضع شروط للحصول على قرض أهل من قبل بنك التنمية ويعتبر هذا القرض من القروض الهامة التي يحصل عليها من قام من قبل بالحصول على قرض الأسرة أو قرض الترميم أو قرض كنف وكانوا ملتزمين بسداد الأقساط ثم أن هذا القرض يعمل على مساعدة الأسر السُّعُودية الأكثر احتياجا ومساعدتهم على مواجهة صعوبات الحياة ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بالتعرف على شروط قرض أهل من بنك التنميه وأيضاً بعض الأمور التي تخص هذا القرض.

شروط قرض أهل من بنك التنمية

لقد قام بنك التنمية الاجتماعية بوضع بعض الشروط الغير تعسفية للحصول على قرض أهل للأسر المحتاجة وهذه الشروط جاءت على النحو التالي:

في حالة إذا كان المتقدم للحصول على قرض أهل موظف حكومي فلا يشترط أن يقوم بتقديم ضامن أو كفيل.

يلزم أن يكون الدخل الشهري الخاص بالمتقدم للحصول على قرض أهل لا يتعدى 12500 ريال سعودي.

لا بد من مرور فترة لا تقل عن سنه من انتهاء سداد القرض السابق.

يجب أن يقوم كل من الموظفين والمتقاعدين من جهة القطاع الخاص وأيضاً ربة المنزل أن يقدموا كفيل تبع نموذج 105 المتواجد على الموقع الخاص ببنك التنمية الاجتماعية.

كيفية التقديم للحصول على قرض أهل بنك التنمية الاجتماعية

من الممكن أن يتم التقديم للحصول على قرض أهل من بنك التنميه الاجتماعية إلكترونياً بواسطة الموقع الخاص ببنك التنمية الاجتماعية وإتباع الخطوات الآتية:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الاجتماعية.

ثم الضغط على رابط تسجيل الدخول.

يتم بعد ذلك تسجيل الدخول وذلك عن طريق حساب المستخدم المتواجد على بوابة النفاذ الوطني الموحد.

النقر بعد ذلك على أيقونة إضافة طلب جديد وبعدها الضغط على أيقونة طلب الحصول على تمويل جديد.

النقر على زر تقديم من خلال اختبارات المنتجات الخاصة بالأفراد.

ثم الضغط على أيقونة تقديم من خلال قرض الأسرة أو قرض الترميم حيث أن هذان القرضان الذي يمكن الحصول عليهم بواسطة قرض أهل.

ثم يتم ملء كافة البيانات المطلوبة حتى يتم الحصول على قرض أهل.

إرسال طلب التقديم للحصول على قرض أهل.

بعد ذلك يحصل المتقدم على رَقَم الطلب الذي من خلاله يستطيع متابعة طلب القرض.

الأوراق المطلوبة للتقديم على قرض أهل

توجد بعض الأوراق والمستندات المطلوبة لـ الحصول على قرض أهل من بنك التنميه الاجتماعية وهذه الأوراق والوثائق تتمثل في التالي:

يجب احضار بطاقة الهُوِيَّة الوطنية الخاصة بالمتقدم.

رَقَم الجوال الخاص بالمتقدم الذي تم تسجيله من قبل في منصة أبشر الإلكترونية.

كما يجب احضار العنوان الوطني الخاص بالمتقدم.

يقوم المتقدم بإحضار رَقَم الآبيان الخاص به.

الشروط العامة للحصول على قرض بنك التنمية الاجتماعية

في حالة إذا أراد المواطن في المملكة العربية السُّعُودية الحصول على قرض من بنك التنميه الاجتماعية التسليف سابقاً فعليه مراعاة الشروط التالية:

لا بد من أن يكون المتقدم للحصول على قرض من بنك التنميه الاجتماعية موظف سعودي.

يشترط تقديم كافة الأوراق والمستندات التي تخص التقديم على القرض المطلوب.

على المتقدم للحصول على القرض أن يكون مستوفي لشروط هذا القرض.

لا بد من تقديم كافة الضمانات المطلوبة أو الكفيل التي يقبلها بنك التنمية الاجتماعية.

وفي النهاية نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا الذي قمنا فيه بالتعرف على شروط قرض أهل من بنك التنميه الاجتماعية كما تعرفنا على طريقة التقديم للحصول على قرض أهل من بنك التنميه الاجتماعية وأيضاً قمنا بذكر الشروط العامة التي يجب مراعاتها للحصول على قرض من بنك التنميه الاجتماعية.