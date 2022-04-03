موعد نزول معونة رمضان لمستحقي الضمان الاجتماعي المطور 1443 متى صرف مكرمة الملك سلمان

نقدم لكم موعد نزول معونة رمضان لمستحقي الضمان الاجتماعي المطور 1443، حيث أنه من المتوقع هذا العام أن تكون مكرمة الملك سلمان الملكية لرمضان هذا العام 1443ه‍ سخية وغير مسبوقة في العنصر المالي المقدم وأيضا في أعداد المستفيدين، وستكون الاستفادة من هذه المكرمة لعملاء الضمان الاجتماعي المطور والقديم، وكما اعتدنا كل سنة يجب اصدار أمر ملكي بخصوص مستحقي الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية ويتم صرف معونة رمضان الملكية كل عام بالأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، والجدير بالذكر أنه كل عام يصدر الأمر الملكي بمعونة دعم رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي سواء كان القديم او المطور، والذين ينطبق عليهم شروط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لاستحقاق الدعم، ومن المتوقع ان يتجاوز المبلغ المدفوع هذا العام على العام الماضي.

موعد نزول معونة رمضان لمستحقي الضمان الاجتماعي المطور 1443

كان من المتوقع نزول المكرمة الملكية قبيل بداية الشهر الكريم، ولكن بحد أقصى بالتأكيد سوف يتم صرفها ونزولها خلال العشر الأوائل من شهر رمضان، حيث تم صرفها العام الماضي من قبل الملك سلمان بن عبدالعزيز في يوم 8 رمضان 1442ه‍، وتقريبا ستكون المكرمة الملكية موجودة لكل المواطنين بنهاية أول أسبوع من شهر رمضان الجاري.

مبالغ المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي

هناك أسباب عديدة قد تؤدي إلى زيادة المبالغ المصروفة هذا العام من أجل إعانة مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور والقديم ولكن تكمن الأسباب في الزيادة في سببين:

أولهم زيادة أسعار السلع الأساسية والغذائية عالميا والذي أدى بالسلب على الكثير من الأسر المحتاجة داخل المملكة العربية السعودية.

وثانيهم استفادة المملكة العربية السعودية من زيادة أسعار النفط عالميا مما أدى إيجابيا عليها وعوائد مالية عامرة وكبيرة.

طريقة عمل تحديث للبيانات الخاصة بالضمان الاجتماعي

يمكن أن يتوقف الدعم المالي أحيانا لدى المواطنين وذلك لأسباب عدة، ومن ضمنها أن العميل لم يقوم بتحديث بيانته بالشكل المطلوب، لذلك يجب عليه تحديثها من أجل الحصول على تلك الإعانات المالية وخاصة خلال شهر رمضان المبارك والطريقة كالآتي: