مواعيد نزول الضمان الاجتماعي المطور وشروط الحصول عليه وموقع sbis.hrsd لتقديم طلب للمستحقين الجدد هذا ما نقدمه لكم من خلال هذا المقال، حيث يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد نزول الضمان الاجتماعي المطور الذي تقدمه وزارة التنمية والموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم هذه الوزارة لكل عائلة معاش شهري للمساعدة على توفير باقي متطلبات الحياة والمنزل اليومية فقط كل ما تطلبه الوزارة فقط هو التقديم على الموقع الإلكتروني الخاص بهذه الوزارة والانتظار حتى يتم الموافقة على الأوراق المقدمة مع ضرورة مراجعة الموقع كل فترة إن أمكن.

مواعيد نزول الضمان الاجتماعي المطور

تم صرف الدفعة الأولى من معاش الضمان الاجتماعي المطور وفي انتظار معرفة مواعيد نزول الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الثانية، حيث أن وزارة الموارد البشرية أصدرت قرارا بانه سوف يتم صرف المعاش للمرة الثانية خلال أيام قليلة فقط وسوف يتم إرسال رسالة نصية على الهاتف تشير إلى نزول الدفعة الثانية من المعاش لكي يتمكن المواطنين من صرف المعاش.

للاستعلام عن المزيد من المعلومات يجب زيارة المنصة الإلكترونية الخاصة بهذه الوزارة وهذا الموقع هو موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومن جهة أخرى أشارت وزارة التنمية الاجتماعية بأن آخر ميعاد للتسجيل في الموقع الإلكتروني هو شهر مايو ومن ثم سوف يتم رفض جميع الطلبات المقدمة بعد شهر مايو، من ضمن البيانات المطلوبة للتسجيل على هذا الموقع اسم المواطن ثلاثي، الجنسية، الرقم القومي، الحالة الاجتماعية وغيرها من البيانات الأخرى، كما أنه يجب المتابعة المستمرة على الموقع حتى يتم الموافقة.

أبرز وأهم شروط القبول والموافقة في برنامج الضمان الاجتماعي المطور