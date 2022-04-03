خطوات التقدم على تمويل منصة سلفة 1443 هـ استلم تمويل ضخم بشروط وتساهيل كبري sulfah

قم بتطبيق أسهل وأسرع خطوات التقديم على تمويل منصة سلفة حيث يمكنك الحصول على سلفة أو تمويل مالي في مدة لا تتجاوز ربع ساعة وبدون الحاجة لتحويل الراتب، وذلك من خلال خدمات منصة سلفة السعودية الالكترونية المختلفة التي من أهمها منح أسرع وأقوى تمويل مالي شخصي لكافة المواطنين المقيمين داخل المملكة السعودية من خلال استخدام أحدث التقنيات وفي مدة قصيرة، وذلك بهدف المساعدة في تجاوز ضغوط الحياة ومواكبة ارتفاع الأسعار.

خطوات التقدم على تمويل منصة سلفة

منصة سلفة الإلكترونية هي أحد المنصات السعودية التي تم إنشاؤها من أجل مساعدة المواطنين السعوديين غير قادرين على توفير احتياجات الحياة الأساسية، حيث تتيح إمكانية الحصول على تمويل شخصي خلال شهر رمضان الكريم تصل قيمته الى 5000 ريال سعودي في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة فقط، من خلال هذه الخطوات التالية:

أولا لابد من الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بمنصة سلفة السعودية.

بعد ذلك لابد من تسجيل الدخول وإنشاء حساب شخصي على تلك المنصة ويكون ذلك من خلال الضغط على كلمة إنشاء حساب ثم قم بإدخال البيانات الشخصية بالكامل بالشكل الصحيح، بعد ذلك أضغط على كلمة إنشاء الحساب.

بعدها يجب الضغط على عبارة طلب التمويل الموجودة في الخدمات الإلكترونية على الصفحة الرئيسية لمنصة سلفة.

هنا قم بالضغط على اختيار التمويل الشخصي، بعد ذلك تستطيع تحديد قيمة التمويل المالي الذي تحتاج إليه، وأيضاً تقوم بتحديد مدة التقسيط المناسبة لك.

شروط الحصول على التمويل من منصة سلفة

حددت منصب سلفة السعودية عدة شروط يجب أن تتوافر على كل متقدم يتمكن من الحصول على التمويل الشخصي، والتي بدونها لا يتم قبول الطلب المقدم، وهذه الشروط كالآتي: