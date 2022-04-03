نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في مسابقة شؤون الحرمين في شهر رمضان المبارك 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترغب مجموعة كبيرة من مواطني وشعب المملكة العربية السعودية في معرفة رابط التسجيل والمشاركة في مسابقة الحرمين الرئيسية التي تقام يوميًا خلال شهر رمضان المبارك، علاوة على الشروط التي يجب توافرها في الراغبين في التسجيل والمشاركة في المسابقة، تابعونا في هذا المقال للتعرف على كل ما يخص تلك المسابقة والروابط الخاصة بالتسجيل فيها.

رابط التسجيل في مسابقة شؤون الحرمين 2022

يمكن للجميع الوصول إلى المواقع الرسمية لخادم الحرمين من تطبيق تويتر، والوصول إلى جميع أخبار هذه الاتفاقية التي تديرها الأمانة العامة في أيام رمضان المباركة، والاشتراك في هذا الرابط، ويمكنك الوصول إليها من هنا.

سيتم طرح أسئلة المسابقة في تمام الساعة 11:00، ولكن سيتم الإعلان عن الفائزين في المسابقة الساعة 20:00 عبر البوابة خادم الحرمين، مما يسمح للأشخاص بالتسجيل والمشاركة في مسابقة شهر رمضان المبارك.

تاريخ التسجيل بمسابقة الحرمين رمضان 1443

أعلنت خادم الحرمين الشريفين، مواعيد مسابقة رمضان 1443 هـ، حيث تقام هذه المسابقة يوميا خلال شهر رمضان المبارك.

الشروط الاشتراك بمسابقة شؤون الحرمين

هناك العديد من الشروط التي يجب على كل من يريد التسجيل والاشتراك في المسابقة استيفاؤها، ويمكن تلخيصها في الآتي:

سواء كنت مواطنًا أو مقيمًا، يجب أن تكون على أراضي المملكة أثناء المنافسة.

أجب عن الأسئلة الموجهة لك في الوقت المحدد، من الساعة 23:00 إلى الساعة 20:00.

ضع الرد في أسفل التغريدة وقم بتضمين الهاشتاج #.

يذكر أن التغريدة أعيد تغريدها في السؤال، ولاحظ روايات خادم الحرمين الشريفين.

في حالة طلب البيانات الشخصية، يجب كتابتها بشكل صحيح وواضح.

أيضًا، إذا كانت الإجابة محددة، دون الخوض في التفاصيل التي قصدها السؤال وخارج نطاق الطلب، فإن الإجابة تعتبر مضيعة للوقت.

أمين عام الحرمين الشريفين

رئيسا الحرمين هم الهيئات التي تشرف على إدارة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويضم المسجد الحرام الدائرة الدينية والفنية والخدمية والإدارية ومعهد المسجد الكبير.

بالإضافة إلى المعروضات المعمارية للمسجدين، ومكتبة المسجد الكبير تغطي الكعبة ومجمع عبد العزيز الملك، ودائرة خدمة المسجد النبوي.

ومعلوم أنه في عام 1381 هـ أصبحت أمانة الجامع الكبير فرعًا لشعبة الصندوق، ثم استقلت عن شعبة الصندوق، وأصبحت فرعًا لشعبة الإرشاد والتوجيه والخطابة، وكان أول رئيس لها الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله.