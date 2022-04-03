نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد وعدد ساعات العمل في المحاكم السعودية في شهر رمضان ٢٠٢٢ في المقال التالي
عمر شويل - جدة نحن في شهر رمضان الكريم وينتشر المسلمين في كل ركن من أركان المعمورة، وبدأ المسلمون في إصلاح نواياهم في الصوم والتنفيذ والعبادة وفعل الخيرات، وتعلن المملكة العربية السعودية ذلك يصادف اليوم الأول 3 أبريل 2022، كما تظهر الحسابات الفلكية التي أجريت في المملكة العربية السعودية وبحسب هذه الحسابات، يصادف الشهر الجاري، 2 مايو 2023، أول أيام عيد الأضحى، 3 مايو 2022، مما أتاح لجميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص بالمملكة، ولكن ما هي مواعيد العمل الرسمية خلال الشهر الكريم، وبالأخص في المحاكم، فتابعوا معنا المقال للنهاية.
مواعيد العمل في المحاكم السعودية رمضان ٢٠٢٢
قررت السلطات السعودية تقليص ساعات العمل بساعتين في اليوم مقارنة بساعات العمل الفعلية من أجل تخفيف العبء على العاملين في القطاعين العام والخاص.
سيؤدي ذلك إلى تقليل ساعات العمل في المحكمة إلى خمس ساعات فقط بعد ذلك.
تقلل من ساعات العمل الفعلية بمقدار ساعتين بدل من 7 ساعات، لذا فإن وقت العمل سيكون 10:00 في الصباح، سينتهي العمل من الأحد إلى الخميس الساعة 15:00.
الامتياز التي يحصل عليها العاملون في وزراة العدل السعودية
وفقًا لنص المادة 54 من قانون العمل السعودي، يُضاف المواطنون العاملون في القضاء خلال شهر رمضان المبارك إلى الراتب الأساسي البالغ 25٪ عن كل ساعة عمل إضافية تزيد عن 6 ساعات عمل يوميًا في شهر رمضان.
وتخفيض ساعات العمل للقطاعين العام والخاص، وكذلك مسؤولي المحاكم، بمن فيهم المسلمون وغير الإسلاميين، بناءً على قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
كيفية حجز موعد في المحكمة في رمضان
يمكن للعميل تحديد موعد مع محكمة المملكة، حيث يمكن القيام بذلك باتباع بضع خطوات، وهي:
- أولاً، عليك تسجيل الدخول إلى منصة Najis التابعة لوزارة العدل.
- يتم تسجيل الدخول من خلال أبشر.
- إدخال البيانات عن طريق حساب أبشر وكلمة المرور ورقم التعريف.
- انقر فوق كلمة “خدمة جديدة” في قائمة الخيارات لإكمال.
- اختر خدمة الحجز في وزارة العدل.
- ثم اضغط على موقع العميل للحجز.
- أدخل اسم المحكمة.
- يرجى توضيح سبب تعيينك في وزارة العدل.
- قم بتدوين وصف الخدمات التي تقدمها ناجز.
- انقر على كلمة “الحجز التلقائي” لأقرب تاريخ متاح.
- يتم بعد ذلك حجز الموعد بنجاح ويتم إرسال رسالة إلى المستخدم في التاريخ المحدد، حتى تتمكن وزارة العدل من الاتصال بوزارة العدل في ذلك اليوم.
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